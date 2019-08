Google обновил дизайн магазина контента Google Play, теперь там новая навигация и скругленные иконки

Компания Google провела редизайн фирменного магазина контента Google Play, который был приведен в соответствие с требованиями Material Design.

По данным компании, магазин контента ежемесячно посещают более 2 млрд пользователей в поисках нужных приложений, игр и другого цифрового контента. Именно поэтому любое изменение, призванное улучшить удобство его использования, чрезвычайно важно.

Чтобы поиск проходил быстрее и проще, разработчики добавили новую навигационную панель (внизу главного окна для смартфонов и слева для планшетов и устройств на Chrome OS) с разделами «Игры», «Приложения», «Фильмы» и «Книги», а вот «Музыке» места там не нашлось и ее спрятали в главное меню.

Get your 🔍 on with the Play Store’s new navigation bar. Discover and find what you’re looking for in no time. pic.twitter.com/zUrZRF7V6Z

— Google Play (@GooglePlay) August 21, 2019