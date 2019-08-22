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Google обновил дизайн магазина контента Google Play, теперь там новая навигация и скругленные иконки

Google обновил дизайн магазина контента Google Play, теперь там новая навигация и скругленные иконки

Google обновил дизайн магазина контента Google Play, теперь там новая навигация и скругленные иконки


Компания Google провела редизайн фирменного магазина контента Google Play, который был приведен в соответствие с требованиями Material Design.

По данным компании, магазин контента ежемесячно посещают более 2 млрд пользователей в поисках нужных приложений, игр и другого цифрового контента. Именно поэтому любое изменение, призванное улучшить удобство его использования, чрезвычайно важно.

Чтобы поиск проходил быстрее и проще, разработчики добавили новую навигационную панель (внизу главного окна для смартфонов и слева для планшетов и устройств на Chrome OS) с разделами «Игры», «Приложения», «Фильмы» и «Книги», а вот «Музыке» места там не нашлось и ее спрятали в главное меню.

Страница приложения теперь более заметно выделяет основную информацию, что помогает сделать выбор об установке. Форма иконок также была приведена к единому стилю со скругленными краями, разработчикам рекомендуют обновить их для сответствия новому стилю. Новый дизайн постепенно открывают для Android-пользователей по всему миру, так что если вы не видите его, то попробуйте обновить приложение Google Play или подождите, пока очередь дойдет до вас.

Источник: Google

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