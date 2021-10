Google отказывается от компонентов Material Design в своих iOS-приложениях в пользу Apple UIKit

Компания Google постепенно отказывается от использования компонентов пользовательского интерфейса Material Design в своих приложениях для iOS. Вместо этого поисковый гигант намерен больше опираться на Apple UIKit.

Google заявляет, что в результате перехода на UIKit её команда разработчиков приложений для iOS сможет тратить меньше ресурсов. К тому же, приложения Google для iOS будут больше соответствовать стилистике платформы Apple.

Об этих изменениях рассказал ведущий инженер Google Design на платформах Apple Джефф Веркойен. Он опубликовал соответствующую информацию в сервисе микроблогов Twitter.

This year my team shifted the open source Material components libraries for iOS into maintenance mode. Why?

Джефф Веркойен говорит, что его команда приостановила работу с библиотеками Material Design для iOS в начале этого года. Напомним, Material Design – это внутренний набор дизайнерских решений Google, который компания ввела в 2014 году, чтобы унифицировать внешний вид приложений и сервисов на мобильных устройствах, в Chrome OS и в интернете.

This evolution of how we approach design for Apple platforms has enabled us to marry the best of UIKit with the highlights of Google's design language.

The result? Many custom components simply aren't needed anymore. And the ones that are, they now get more attention and focus.

— Jeff Verkoeyen (@featherless) October 7, 2021