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Google отказывается от компонентов Material Design в своих iOS-приложениях в пользу Apple UIKit

Google отказывается от компонентов Material Design в своих iOS-приложениях в пользу Apple UIKit

Google отказывается от компонентов Material Design в своих iOS-приложениях в пользу Apple UIKit

Компания Google постепенно отказывается от использования компонентов пользовательского интерфейса Material Design в своих приложениях для iOS. Вместо этого поисковый гигант намерен больше опираться на Apple UIKit.

Google заявляет, что в результате перехода на UIKit её команда разработчиков приложений для iOS сможет тратить меньше ресурсов. К тому же, приложения Google для iOS будут больше соответствовать стилистике платформы Apple.

Об этих изменениях рассказал ведущий инженер Google Design на платформах Apple Джефф Веркойен. Он опубликовал соответствующую информацию в сервисе микроблогов Twitter.

Джефф Веркойен говорит, что его команда приостановила работу с библиотеками Material Design для iOS в начале этого года. Напомним, Material Design – это внутренний набор дизайнерских решений Google, который компания ввела в 2014 году, чтобы унифицировать внешний вид приложений и сервисов на мобильных устройствах, в Chrome OS и в интернете.

Веркойен рассказал, что Google разработала свои собственные компоненты Material Design для iOS, но со временем обнаружила, что они «постепенно отходят всё дальше и дальше от основ платформы Apple, потому что эти основы также развивались из года в год». Потому, вместо того, чтобы создавать себе дополнительную работу и заполнять возникающие пробелы, Google решила использовать Apple UIKit для iOS-приложений. И это обеспечивает «гораздо более тесную интеграцию с ОС, чем то, что мы можем разумно достичь с помощью специальных решений».

Как ожидается, в результате этих изменений разработчикам приложений Google для iOS больше не нужно будет создавать свой собственный код. Это позволит быстрее и чаще обновлять приложения. Сами приложения при этом, вероятно, смогут работать быстрее и эффективнее, а их внешний вид будет более соответствовать другим iOS-приложениям.

Источник: The Verge


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