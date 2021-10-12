Google отказывается от компонентов Material Design в своих iOS-приложениях в пользу Apple UIKit

Компания Google постепенно отказывается от использования компонентов пользовательского интерфейса Material Design в своих приложениях для iOS. Вместо этого поисковый гигант намерен больше опираться на Apple UIKit.

Google заявляет, что в результате перехода на UIKit её команда разработчиков приложений для iOS сможет тратить меньше ресурсов. К тому же, приложения Google для iOS будут больше соответствовать стилистике платформы Apple.

Об этих изменениях рассказал ведущий инженер Google Design на платформах Apple Джефф Веркойен. Он опубликовал соответствующую информацию в сервисе микроблогов Twitter.

This year my team shifted the open source Material components libraries for iOS into maintenance mode. Why? A 🧵… — Jeff Verkoeyen (@featherless) October 7, 2021

Джефф Веркойен говорит, что его команда приостановила работу с библиотеками Material Design для iOS в начале этого года. Напомним, Material Design – это внутренний набор дизайнерских решений Google, который компания ввела в 2014 году, чтобы унифицировать внешний вид приложений и сервисов на мобильных устройствах, в Chrome OS и в интернете.

This evolution of how we approach design for Apple platforms has enabled us to marry the best of UIKit with the highlights of Google's design language. The result? Many custom components simply aren't needed anymore. And the ones that are, they now get more attention and focus. — Jeff Verkoeyen (@featherless) October 7, 2021

Веркойен рассказал, что Google разработала свои собственные компоненты Material Design для iOS, но со временем обнаружила, что они «постепенно отходят всё дальше и дальше от основ платформы Apple, потому что эти основы также развивались из года в год». Потому, вместо того, чтобы создавать себе дополнительную работу и заполнять возникающие пробелы, Google решила использовать Apple UIKit для iOS-приложений. И это обеспечивает «гораздо более тесную интеграцию с ОС, чем то, что мы можем разумно достичь с помощью специальных решений».

The time we're saving not building custom code is now invested in the long tail of UX details that really make products feel great on Apple platforms. To paraphrase Lucas Pope, we're "swimming in a sea of minor things", and I couldn't be more excited about this new direction. — Jeff Verkoeyen (@featherless) October 7, 2021

Как ожидается, в результате этих изменений разработчикам приложений Google для iOS больше не нужно будет создавать свой собственный код. Это позволит быстрее и чаще обновлять приложения. Сами приложения при этом, вероятно, смогут работать быстрее и эффективнее, а их внешний вид будет более соответствовать другим iOS-приложениям.

Источник: The Verge