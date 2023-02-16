В Google вручную исправляют ответы Bard — недавно представленного ИИ чат-бота для поисковика

После промовидео, в котором Bard дает ложные ответы, в Google взялись вручную исправлять ошибки чат-бота.

Сообщается, что вице-президент Google Search Прабхакар Рагхаван направил электронное письмо сотрудникам, попросив их переписать ответы Bard — каждый мог выбрать тему, в которой разбирается лучше всего.

Письмо также содержало предупреждения, что «можно» и «нельзя» добавлять в ответы чат-бота:

ответы должны исходить только от первого лица;

ответы не должны иметь «собственных мыслей» и должны быть «нейтральными»;

общение должно быть вежливым, непринужденным и доступным;

в ответах нужно избегать предубеждений по поводу расы, национальности, пола, возраста, религии, сексуальной ориентации, политической идеологии и т.п.;

избегать ответов, содержащих юридические, медицинские и финансовые советы, а также оскорбления.

Сотрудников просят, чтобы Bard «не отвечал как человек», избегал эмоций и не утверждал, что «имеет опыт, подобный человеческому». Ранее CEO Google Сундар Пичаи просил сотрудников принять активное участие в его тестировании. Сообщается, что коллектив подверг критике генерального директора за «поспешный» и «неудачный» запуск Bard.

Теперь Пичаи дает сотрудникам возможность «помочь сформировать ИИ-инструмент». Он также напомнил, что некоторые из самых «успешных продуктов Google не были первыми на рынке» и «набрали обороты, потому что решали важные потребности пользователей и были построены на глубоких технических знаниях».

Общественность ждала реакции Google с момента появления ChatGPT от OpenAI в конце прошлого года. ИИ-технология приобрела чрезвычайную популярность, а Microsoft инвестировала в ее разработчика миллиарды и объявила о запуске поисковика Bing и браузера Edge на основе ChatGPT. В конце концов этого было достаточно, чтобы смутить Alphabet и ее инвесторов, поэтому Google поспешно презентовала собственный чат и готовит еще более 20 ИИ-разработок, которые представит в течение года.

Источник: Engadget