Google отметила 82-летие со дня рождения изобретателя игрового картриджа Джерри Лоусона дудл-игрой, стилизованной под пиксельные игры 80-х

Компания Google посвятила свой сегодняшний дудл 82-летию Джеральда «Джерри» Лоусона, одного из отцов современных игр. В своё время он возглавлял команду, разработавшую первую домашнюю игровую видеосистему со сменными игровыми картриджами.

Лоусон родился в Бруклине, штат Нью-Йорк, 1 декабря 1940 года. С раннего возраста он возился с электроникой. Он ремонтировал телевизоры в своем районе и создавал собственную радиостанцию, повторно используя детали. Джеральд Лоусон учился в Квинс-колледже и Городском колледже Нью-Йорка, а затем переехал, чтобы начать карьеру в Пало-Альто, Калифорния. В то время город и его окрестности стали известны как «Кремниевая долина» из-за бурного развития новых технологических компаний, открывающихся в этом районе.

По прибытии в Калифорнию Лоусон присоединился к компании Fairchild Semiconductor в качестве технического консультанта. Несколько лет спустя он стал директором по проектированию и маркетингу отдела видеоигр Fairchild, где он руководил разработкой системы Fairchild Channel F. Это была первая домашняя игровая консоль со сменными игровыми картриджами, 8-позиционным цифровым джойстиком и меню паузы. Консоль Channel F проложила путь для будущих игровых систем, таких как Atari, SNES, Dreamcast и других.

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В 1980 году Лоусон покинул Fairchild, чтобы основать собственную компанию VideoSoft, которая занималась разработкой видеоигр. Компания создавала ПО для Atari 2600, которое популяризировало картридж, разработанный Лоусоном и его командой. Спустя 5 лет VideoSoft закрылась, но Лоусон зарекомендовал себя как пионер в отрасли и продолжал консультировать различные компаний на протяжении всей своей карьеры.

В 2011 году Международная ассоциация разработчиков игр признала Лоусона первопроходцем в отрасли за его вклад в развитие игр. Университет Южной Калифорнии также создал Фонд Джеральда А. Лоусона для поддержки недопредставленных студентов, которые хотят получить степень бакалавра или магистра в области игрового дизайна или компьютерных наук. Достижения Лоусона увековечены во Всемирном зале славы видеоигр в Рочестере, штат Нью-Йорк.

В сегодняшнем дудле представлены игры, которіе разработали трое приглашённых американских художников и геймдизайнеров: Дэвионн Гуден, Лорен Браун и Момо Пиксель.

Источник: Google