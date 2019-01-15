Google запускает RCS Chat в виртуальной сети Google Fi

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Компания Google заявила о начале разворачивания сервиса RCS Chat в сети виртуального оператора сотовой связи Google Fi. Также Google анонсировала повышение скорости передачи данных для перемещающихся пользователей.

Внедрение RCS Chat сопровождается ограниченной поддержкой Verizon, Sprint и T-Mobile. Google делает сервис доступным не только для операторских версий смартфонов, он также должен работать на устройствах Pixel, Moto G6, LG V35, LG G7 и Android One Moto X. Сервис дополнительно может работать на других Android-смартфонах, если загрузить приложение Google Messages. Другие сети запустили RCS Chat только на нескольких моделях, включая Pixel 3 в Verizon и некоторые модели Samsung в T-Mobile.

Отметим, RCS позиционируется в качестве расширенной версии SMS нового поколения. Большинство операторов использует название Chat для этого сервиса. Помимо базовых функций по передаче сообщений Chat обеспечит поддержку и ряда расширенных функциональных возможностей. Например, пользователи смогут передавать фотографии и видео в высоком разрешении, общаться в группах, работать с индикатором ввода, чеками и др. Но в Chat не предусмотрено сквозное шифрование.

Источник: The Verge