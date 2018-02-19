Google Pixel 2: проблемы продолжаются (перегрев, медленная зарядка и быстрая разрядка)

Ни для кого не секрет, что вышедшая в прошлом году линейка смартфонов Google Pixel 2 оказалась весьма проблемной – новости о различных ошибках, главным образом программных, сыпались как из рога изобилия. По правде говоря, по количеству различных проблем Google Pixel 2 в прошлом году установили абсолютный рекорд, если так можно сказать, хотя все это не помешало Google нарастить поставки смартфонов вдвое – до 3,9 млн штук. И казалось, что все эти проблемы остались в прошлом году, но нет.

После выхода недавнего февральского обновления прошивки для смартфонов Google Pixel 2 некоторые владельцы столкнулись с очередной неприятностью, а точнее с двумя – перегревом и, как следствие, быстрым разрядом устройства. Сообщения об этом появились на форуме Reddit.

Один из пользователей пишет, что при яркости экрана 30% от максимального уровня температура его смартфона без каких-либо причин повышается до 45 °С. При этом стандартные способы (перезагрузка или сброс до заводских настроек) проблемы не решают. Один из пользователей посоветовал выполнить очистку кэша ПО Google, Google Play Store и Google Play Services с помощью недавно выпущенного файлового менеджера Files Go. И вроде как некоторым это помогло. В то же время реакции техподдержки Google на эту проблему пока не было.

Но есть и другая проблема, касающаяся зарядки Google Pixel 2. Это старая проблема, но достаточно распространённая. Еще в конце прошлого года владельцы Pixel 2 и 2 XL начали жаловаться, что их смартфоны заряжаются медленно даже находясь в режиме быстрой зарядки. На официальном форуме техподдержки Google есть соответствующая ветка, посвященная обсуждению этой проблемы. Ранее Google заявляла, что занимается сбором подробностей и изучением данного вопроса. И вот сейчас журналисты Android Police, проведя небольшое тестирование, похоже, выяснили причину. Они обнаружили, что скорость зарядки зависит от температуры батареи, а точнее – от температуры окружающей среды. Вместо мощности 10 Вт и более, как заявлено, при более низких температурах (ниже 20°C) они получили мощность ниже 4 Вт. То есть, скорость зарядки Pixel 2 зависит от температуры окружающей среды. Справедливости ради, Android Police тестировали старшую модель Pixel 2 XL. В целом все тестируемые Android Police модели показали снижение скорости зарядки при низких температурах, но в случае Pixel 2 XL спад наиболее существенный.

Источник: Google Product Forums, Android Police и pocketnow