Google Pixel 4A теперь ожидается только в конце октября и только в черном цвете





Известный сетевой информатор Джон Проссер, который часто первым сообщает достоверные сведения о новинках мобильной индустрии, опубликовал обновление по срокам выхода смартфона Google Pixel 4a. И если верить этим данным, Google снова отложила начало продаж Pixel 4a.

Инсайдер утверждает, что сама презентация среднебюджетного камерафона Google Pixel 4a, призванного составить конкуренцию нынешним бестселлерам iPhone SE и Samsung Galaxy A51, по-прежнему запланирована на 13 июля. В то же время фактический старт продаж Pixel 4a теперь планируется на… 22 октября. Отдельно инсайдер оговаривает, что речь о версии Pixel 4a в черном цвете, тогда как вариант в синем цвете теперь и вовсе не упоминается во внутренних планах компании. До этого Проссер утверждал, что Pixel 4a в черном цвете выйдет 6 августа, а за ней последует вариант в синем цвете корпуса. Судя по всему, он был отменен и Google Pixel 4a будет доступен только в черном цвете корпуса.

Можно было бы предположить, что Pixel 4a в итоге дебютирует вместе со следующим поколением Pixel 5 и выйдет под именем Pixel 5a в рамках новой линейки, что представляется вполне логичным шагом. Вот только этот же инсайдер ранее говорил, что смартфоны Pixel 5 тоже отложены, а в свежем обновлении о будущих преемниках нынешних Pixel 4 нет ни слова. К тому же, как мы уже отмечали в нашем предыдущем материале, совершенно неясно, почему Google затягивает с выходом Pixel 4a, учитывая успех прошлогодних моделей Pixel 3a и 3a XL и провал нынешнего поколения Pixel 4. С другой стороны, может быть именно провал Pixel 4 и есть эта причина.

Источник: Twitter