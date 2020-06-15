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Google Pixel 4A теперь ожидается только в конце октября и только в черном цвете

Google Pixel 4A теперь ожидается только в конце октября и только в черном цвете

Google Pixel 4A теперь ожидается только в конце октября и только в черном цвете


Известный сетевой информатор Джон Проссер, который часто первым сообщает достоверные сведения о новинках мобильной индустрии, опубликовал обновление по срокам выхода смартфона Google Pixel 4a. И если верить этим данным, Google снова отложила начало продаж Pixel 4a.

Эй, Google, где же Pixel 4A?

Инсайдер утверждает, что сама презентация среднебюджетного камерафона Google Pixel 4a, призванного составить конкуренцию нынешним бестселлерам iPhone SE и Samsung Galaxy A51, по-прежнему запланирована на 13 июля. В то же время фактический старт продаж Pixel 4a теперь планируется на… 22 октября. Отдельно инсайдер оговаривает, что речь о версии Pixel 4a в черном цвете, тогда как вариант в синем цвете теперь и вовсе не упоминается во внутренних планах компании. До этого Проссер утверждал, что Pixel 4a в черном цвете выйдет 6 августа, а за ней последует вариант в синем цвете корпуса. Судя по всему, он был отменен и Google Pixel 4a будет доступен только в черном цвете корпуса.

Можно было бы предположить, что Pixel 4a в итоге дебютирует вместе со следующим поколением Pixel 5 и выйдет под именем Pixel 5a в рамках новой линейки, что представляется вполне логичным шагом. Вот только этот же инсайдер ранее говорил, что смартфоны Pixel 5 тоже отложены, а в свежем обновлении о будущих преемниках нынешних Pixel 4 нет ни слова. К тому же, как мы уже отмечали в нашем предыдущем материале, совершенно неясно, почему Google затягивает с выходом Pixel 4a, учитывая успех прошлогодних моделей Pixel 3a и 3a XL и провал нынешнего поколения Pixel 4. С другой стороны, может быть именно провал Pixel 4 и есть эта причина.

Источник: Twitter

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