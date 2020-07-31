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«Тот самый смартфон, которого вы так сильно ждали». Google подтвердила дату анонса народного камерофона Pixel 4a

«Тот самый смартфон, которого вы так сильно ждали». Google подтвердила дату анонса народного камерофона Pixel 4a

«Тот самый смартфон, которого вы так сильно ждали». Google подтвердила дату анонса народного камерофона Pixel 4a


Недавние сообщения оказались верны — изрядно задержавшийся среднебюджетный камерофон Google Pixel 4a действительно представят 3 августа. Google опубликовала тизер анонса, официально подтвердив эту дату. Еще там есть весьма провокационная надпись о долгожданном телефоне.

Первоначально предполагалось, что Pixel 4a дебютирует в ходе Google I/O 2020, но само мероприятие было отменено из-за пандемии COVID-19. Почему Pixel 4a задержался на целых три месяца, остается только гадать. К слову, инсайдер, который еще на прошлой неделе назвал эту дату, ранее утверждал, что в продажу Pixel 4a поступит только в октябре и в единственном черном цвете. И если фактические продажи  Pixel 4a начнутся только в октябре, то число потенциальных покупателей, которые все еще ждут новинку, может серьезно сократиться.

Ни дизайн, ни технические характеристики Pixel 4а уже давно не представляют секрета. Все это обсуждалось множество раз и уже набило оскомину. Для тех, кто уже успел забыть, напомним основные параметры Pixel 4a:

  • Экран OLED диагональю 5,81 дюйма разрешением 2340х1080 пикселей с отверстием для фронтальной камеры разрешением 8 Мп в левом верхнем углу.
  • SoC Qualcomm Snapdragon 730.
  • 6 ГБ оперативной памяти.
  • 64 или 128 ГБ флэш-памяти, причем UFS вместо медленной eMMC, использовавшейся в Pixel 3A и 3A XL.
  • Аккумулятор емкостью 3080 мА·ч с поддержкой 18-ваттной быстрой зарядки.
  • Одинарная основная камера разрешением 12,2 Мп с поддержкой записи видео 4K при 30fps.
  • Сканер отпечатков пальцев на задней панели
  • Разъем 3,5 мм для подключения наушников.

Pixel 4а предстоит конкурировать с нынешними бестселлерами iPhone SE и Samsung Galaxy A51.

В прошлом году Pixel 3а на старте продаж предлагался по цене $399 за базовую версию, тогда как на распродажах его можно было купить со скидкой в $100. В то же время ранее проскакивала информация о более низкой цене $349 за базовую версию, что может несколько спасти положение.

В начале месяца Google прекратила продажи прошлогодних бестселлеров Pixel 3A и Pixel 3A XL.

Источник: The Verge

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