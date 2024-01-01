Google Pixel 7a – самый крепкий смартфон 2023 года, ASUS ROG Phone 7 Ultimate – наименее ремонтопригодный, Apple iPhone 15 – лучшая эстетика сборки

Известный YouTube-канал JerryRigEverything выпустил традиционный топ Smartphone Durability Awards 2023, где назвал победителей во многих номинациях. В прошлом году Apple не получила никакой награды за ремонтопригодность, но по качеству внутренней сборки iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max получили первое место. Самым крепким смартфоном стал Pixel 7a от Google.

Fairphone 5 признан наиболее ремонтопригодным, поскольку каждый его компонент можно легко заменить с помощью отвертки, а запасные части легко приобрести у производителя. Эта бизнес-модель избавляет от необходимости просматривать онлайн магазины в поиске запчастей. Fairphone 5 также предоставляет ограниченную 5-летнюю гарантию. К сожалению, устройство недоступно во многих регионах.

Второе место по ремонтопригодности занял Pixel 8 Pro, запчасти к которому тоже легкодоступны. Кроме отвертки для его ремонта нужен еще горячий фен, но процесс все равно более простой, чем у других производителей.

Менее ремонтопригодным стал ASUS ROG Phone 7 Ultimate. Три отдельных печатных платы, две батареи и множество лент кабелей, клея и винтов – ночной ужас любого ремонтника. Но с другой стороны ROG Phone 7 Ultimate получил звание самого инновационного смартфона благодаря таким элементам, как моторизованная крышка, которая открывает медный радиатор.

Канал считает iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max самым «крутым» по эстетике сборки, хотя Зак и прокомментировал обманчивую маркетинговую тактику Apple относительно «титанового» – вместо цельного куска титана Apple использует лишь тонкий слой поверх алюминия.

Среди смартфонов, наименее сложных для ремонта, упоминается и складной Pixel Fold от Google. Самым крепким признан Pixel 7a – главным образом благодаря поликарбонатной задней части. Видео более подробно раскрывает особенности конструкции участвовавших в рейтинге телефонов.

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Источник: Wccftech