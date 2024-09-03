Google Pixel 9 больше не заряжают гаджеты, когда сами пополняют батарею — это работало пять лет

Функция Battery Share — это беспроводная зарядка устройств от Google Pixel. Похоже, она не работает во время зарядки самих Pixel 9, как это можно было делать на предыдущих поколениях.

Обратная беспроводная зарядка Battery Share существует с Google Pixel 5, то есть уже пять лет. Все это время опция работала, когда сам смартфон заряжался от электрической сети. То есть когда Pixel заряжался, на него можно было положить, скажем, наушники, и они заряжались тоже. Но не с поколением Pixel 9 — теперь только когда телефон не заряжается.

Ограничение функции касается моделей Pixel 9, Pixel 9 Pro и Pro XL. Складной смартфон Pixel 9 Pro Fold вообще не поддерживает Battery Share, то есть обратную беспроводную зарядку.

Battery Share работает на упомянутых трех смартфонах, но только когда они отключены от зарядки. Если нет, операционная система прямо сообщает, что «Battery Share недоступна во время зарядки».

Это всплывающее окно появится даже если телефон полностью заряжен, но не отсоединен. Конечно, Battery Share эффективна в дороге, если вдруг нужно зарядить гаджет, но и во время сетевой зарядки смартфона это удобная возможность.

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Android Headlines считает, что ухудшение функции может быть связано с вероятным ухудшением работы аккумулятора. По крайней мере, пользы режим обратной зарядки ей точно не приносит. Это не первая проблема с пополнением запаса энергии новых Pixel 9. Ранее сообщалось, что Pixel 9 Pro XL имеет проблемы со стабильностью зарядки без проводов, а Pixel 9 Pro Fold не поддерживает беспроводное зарядное устройство Google.

Источник: Android Headlines

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