Самый дорогой Google Pixel 9 получил ограниченный Video Boost без 8K и 20x зума

Смартфоны Google Pixel 9 получили не только новый вид и аппаратное обеспечение, но и новые функции камеры. Но самый дорогой из них остался «обрезанным».

Смартфоны Pixel 9 Pro Fold за $1800 не получат режим камеры, который имеют более дешевые Pixel 9 Pro и Pro XL. Их владельцы не смогут воспользоваться некоторыми привлекательными функциями Video Boost. Это может стать весомым фактором выбора не в пользу нового складного телефона.

Технология Video Boost от Google была впервые представлена с выпуском Pixel 8 Pro. Большинство ее усовершенствований базируются на обработке в облаке с помощью Google Photos. То же самое касается серии Pixel 9, где Google Photos выполняет важную работу.

Конечно, не вся «магия» происходит в облаке. Есть также некоторые требования к оборудованию смартфона. Если сравнить камеры, видно, что Pixel 9 Pro Fold отстает от других устройств линейки. Телефоны Pixel 9 и Pixel 9 Pro оснащены основной камерой Octa PD на 50 МП и ультраширокой камерой Quad PD на 48 МП.

Pixel 9 Pro Fold имеет неплохие камеры: основную Quad PD на 48 МП, сверхширокоугольную и телефото на 10,5 МП Dual PD. Pixel 9 Pro Fold будет иметь доступ к некоторым функциям Video Boost, таких как HDR+ и Night Sight. Но он не сможет увеличить разрешение видео с 4K до 8K или воспользоваться функцией Super Res Zoom Video (x20 увеличение без потерь).

Если нужен складной смартфон с неплохими камерами, Google Pixel 9 Pro Fold все еще является неплохим выбором. Однако если нужно все, что могут предложить камеры, оптимальными кажутся Pixel 9 Pro и Pro XL.

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Источник: Android Authority

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