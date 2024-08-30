Pixel 9 Pro Fold не поддерживает «родной» беспроводной зарядки Google — единственный в линейке

Оказывается, Pixel 9 Pro Fold невозможно заряжать с Pixel Stand 2, официально. Такая вот плотно интегрированная экосистема гаджетов Google.

Беспроводная зарядка-подставка анонсирована с Pixel 6 и 6 Pro в декабре 2021 года и стоит $79. В коробке также есть адаптер питания USB-C мощностью 30 Вт (PD 3.0 w/PPS) и кабель USB C-to-C длиной 1,5 м. Pixel Stand 2 обеспечивает максимальную мощность беспроводной зарядки 23 Вт на Pixel 9 Pro XL, 21 Вт на Pixel 9 Pro и 15 Вт на Pixel 9. С Pixel Stand 2 оригинальный Pixel Fold получает только 7,5 Вт, как Pixel 7a и 8a.

В недавно обновленном документ службы поддержки Google указано: «Pixel 9 Pro Fold не поддерживает Pixel Stand, но он поддерживает многие другие беспроводные зарядные устройства».

Компания объясняет, что зарядная катушка Pixel 9 Pro Fold не является отцентрированной идеально (почему?) по сравнению с другими телефонами Pixel, это может усложнить беспроводную зарядку телефона. Чтобы конкретизировать, Google предоставляет схему.

Это ограничение может стать досадной неожиданностью уже после приобретения, поскольку компания не упоминает этот факт в заметном месте на сайте, упаковке и т. Д. В спецификациях Pixel 9 Pro Fold говорится только о поддержке «беспроводной зарядки (сертификат Qi)», тогда как остальная серия Pixel 9 поддерживает «быструю беспроводную зарядку (сертификат Qi)».

Источник: 9to5google

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