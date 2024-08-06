Новости Софт 06.08.2024 в 19:49 comment views icon

Google Pixel 9 — первый взгляд на новое приложение погоды

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Андрій Русанов

Автор сайта

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Google создает новое, отдельное приложение погоды для будущих смартфонов Pixel 9. Оно отличается еще большим соблюдением стиля новейшей ОС Android и минимализмом.

В прошлом году компания также запустила полный редизайн существующего раздела погоды в приложении Google, что делает запуск еще одной программы погоды еще более неожиданным. Однако Google не впервые действует по принципу «больше программ с той же функциональностью».

Новая программа будет частью существующей Pixel Weather, которая ранее использовалась только для предоставления информации о погоде в часах. Хотя приложение изначально будет доступно только на Pixel 9 (предустановленное), впоследствии оно попадет и на другие телефоны Pixel.

Сайт Android Authority эксклюзивно получил рабочую версию программы, которая, вероятно, будет отличаться от финальной. Но приложение кажется законченным и позволяет получить представление о новинке.

Минимализм программы бросается в глаза при первом же запуске. Фон является простым градиентом, который идет от верхней к нижней части экрана, и меняет цвет в соответствии с погодными условиями. Самым большим элементом является значение текущей температуры с пиктограммой, которая отображает погодные условия вместо символа градуса.

Google Pixel 9 — перший погляд на нову програму погоди

Под температурой находятся знакомые карточки с информацией: почасовой и 10-дневный прогнозы, влажность, восход и закат солнца, ветер, видимость, УФ-индекс и давление. Интересно, что карточки можно перемещать, удерживая их.

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Google Pixel 9 — перший погляд на нову програму погоди

Нажатие на 10-дневный прогноз открывает похожий интерфейс пользователя на основе виджетов, хотя с меньшим количеством элементов и нерегулируемыми карточками.

Google Pixel 9 — перший погляд на нову програму погоди

Экран выбора местоположения привычно прост, но концентрирует немного больше внимания на текущих погодных условиях и температуре, чем в старом дизайне.

Google Pixel 9 — перший погляд на нову програму погоди Недостатком новой программы кажется отсутствие какой-либо анимации (по крайней мере в этой неокончательной). Существующая программа погоды имеет немного анимаций.

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