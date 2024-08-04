Первое живое фото Google Pixel 9 Pro Fold и утечка официального промовидео

Как это часто бывает со смартфонами Google Pixel, накануне презентации известно почти все о них. Сейчас появилось первое фото Pixel 9 Pro Fold в реальной жизни и его промо.

Кто-то заметил Pixel 9 Pro Fold в Starbucks на Тайване и сделал скрытый снимок смартфона. Дизайн аппарата на фото, кажется, соответствует последним утечкам рендеров. На фото Pixel 9 Pro Fold одет в официальный чехол Google с логотипом «G» сзади. Хотя сам смартфон, кажется, выполнен в цвете Obsidian (черный), чехол имеет цвет Porcelain (белый).

Чехол выравнивает выступ камеры на задней панели и делает телефон более удобным для использования на ровной поверхности. Трудно сказать, насколько толстый чехол, но даже в нем Pixel 9 Pro Fold кажется тоньше предшественника.

Еще раньше появилось официальное промо-видео Google Pixel 9 Pro Fold. Реклама на немецком языке рассказывает несколько новых деталей.

Одним из самых больших замечаний к первому Pixel Fold было то, что он не разворачивался полностью. Кажется, на этот раз Google отмечает в видео, что Pixel 9 Pro Fold абсолютно плоский. Также похоже, что он имеет новый шарнир. Pixel Fold имел плоское соединение, но у Pixel 9 Pro Fold оно немного больше и закругленное.

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Видео также демонстрирует оба цвета Google Pixel 9 Pro Fold, Obsidian и Porcelain. В ролике много говорится о программной начинке, в частности о Gemini. Ожидается, что семейство смартфонов Pixel 9 официально представят на событии Made by Google 2024, которое состоится 13 августа.

Источники: Android Authority, Android Headlines

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