Google Pixel 9, вероятно, получит спутниковую функцию SOS, похожую на решение Apple

По данным Android Authority, компания Google намерена добавить в свои будущие мобильные устройства новую функцию, которая напоминает функцию экстренного вызова от Apple. Ее якобы получат смартфоны серии Pixel 9 и следующий Pixel Fold. Сообщается, что Google будет сотрудничать с T-Mobile, чтобы предложить эту функцию, но позже может добавить других партнеров.

Спутниковая связь позволит будущим владельцам смартфонов Pixel отправлять текстовые сообщения, но не звонить. Кроме того, специальное приложение Satellite Gateway позволит легко общаться со службами экстренной помощи с помощью функции под названием Emergency SOS. Эта функция предложит пользователям серию вопросов, чтобы выяснить, что происходит. Устройства будут отображать анимацию, чтобы помочь пользователям настроить телефон на спутник.

Согласно имеющейся информации, функция Emergency SOS будет задавать следующие вопросы:

Что случилось?

[Ты / Они / Все] дышат?

В общем, сколько людей [пропали/в ловушке]?

Что лучше всего описывает вашу ситуацию?

Что горит?

Задействовано ли оружие?

Какой тип транспортного средства или судна?

Применимо ли что-то из этого?

Более года назад компания T-Mobile объявила о сотрудничестве со SpaceX для создания сервиса спутникового обмена сообщениями, но не указала цену, и по состоянию на январь она все еще находилась на стадии тестирования. В прошлом году разработчик заметил код в Google Messages, который указывал на то, что эта функция уже в разработке, а ее провайдером станет Garmin. Garmin предлагает такой сервис для своих устройств двустороннего обмена сообщениями InReach с помощью спутниковой сети Iridium, которая может достигать «любой точки земли».

Однако, независимо от того, предлагается ли она T-Mobile или Garmin, эта функция не обязательно будет бесплатной. Например, сервис Garmin стоит $15 в месяц. Хотя Apple пока субсидирует свои услуги, поэтому, возможно, Google тоже это сделает.

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Источник: The Verge