Google платит издателями тысячи долларов за использование ее ИИ для написания текстов

Издатели получат кругленькую сумму, если будут публиковать за день не менее 3 текстов, которые сгенерировал новый и еще не публичный генеративный инструмент Google, сообщает Adweek.

Программа Google, запущенная в прошлом месяце для нескольких независимых издателей, предоставляет им доступ к бета-версии нового ИИ-инструмента — взамен издатели должны предоставить аналитику и отзывы о качестве текстов.

В соответствии с соглашением издатели будут использовать ИИ в течение 12 месяцев, за что получат фиксированные выплаты (несколько тысяч долларов в год), а также дополнительные средства за создание бесплатного контента, релевантного для их читателей.

«Предположение, что этот инструмент используется для повторной публикации работ других сайтов, являются неточными», — заявил представитель Google. «Он разработан для помощи небольшим местным издателям в создании высококачественных текстов с использованием фактического содержимого из общедоступных источников данных — таких как офис общественной информации местного правительства или органы здравоохранения. Эти инструменты не предназначены и не могут заменить журналистов в создании и фактчекинге статей».

Вышеупомянутый инструмент — не единственный, который Google создала за последние два года для помощи в создании текстов. Другой, с кодовым названием Genesis, может создавать полноценные новостные статьи и, по данным The New York Times, был продемонстрирован нескольким издателям на закрытой презентации в прошлом году.

Search Generative Experience и Gemini сейчас доступны для публичного использования.

Программа для издателей — часть инициативы Google News Initiative, которая была запущена в 2018 году, чтобы обеспечить издателей технологиями и обучением. GNI начала обучение издателей в январе, а годовая программа стартовала в феврале. Согласно условиям соглашения, участники должны использовать инструмент для создания и публикации трех статей в день, одного информационного бюллетеня в неделю и одной маркетинговой кампании в месяц.

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Чтобы создать статьи, издатели сначала составляют список внешних веб-сайтов, которые регулярно публикуют новости и отчеты, интересующие их читателей (у них разрешения на использование текстов для ИИ не берут). Далее статья появляется на отдельной информационной панели, а издатель может использовать ИИ, чтобы сократить ее, изменить стиль или язык. Результат получит подчеркивание разными цветами: желтый, что указывает на текст, который почти дословно дублировали из оригинала; красный — с текстом, который более отличается; и синий (вероятно, что-то среднее).

Отметим, что предыдущие попытки использования искусственного интеллекта для генерации новостей нечасто становились успешными — в начале прошлого года сайту CNET пришлось удалить десятки сгенерированных ИИ текстов из-за критики и кучи ошибок

Microsoft тоже довольно активна во внедрении ИИ для создания текстов. Еще в 2020 году корпорация попыталась заменить редакторов сервисов Microsoft News и MSN искусственным интеллектом — в результате система перепутала двух певиц смешанной расы; или еще более ранние примеры с чат-ботами Tay и Zo — первый за сутки полюбил Гитлера и возненавидел феминисток, а второй называл Windows шпионским ПО и рекламировал Linux. Из недавнего — искусственный интеллект Microsoft «улучшил» статью The Guardian о гибели женщины… опросом о вероятной причине смерти. Несмотря на все это компания недавно начала сотрудничество медиастартапом Semafor — и будет платить деньги за создание новостной ленты с помощью ИИ.

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