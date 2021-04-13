Google Play Movies & TV всё — 15 июля приложение прекратит работу на большинстве умных телевизоров





Google продолжает систематично избавляться от бренда Play и потерявших актуальность старых продуктов — все, что связано с умными телевизорами, теперь объединяет бренд Google TV, а приложение Play Movies & TV стало лишним, поэтому с 15 июля прекратит работу на всех ТВ-приставках Roku, а также на умных телевизорах Samsung, LG и Vizio. Извещение о неизбежной «казни» Google Play Movies & TV появилось на страничке официального сайта техподдержки.

Напомним, сервис Google Play Movies & TV доступен в Украине с 2016 года — там можно покупать и брать на прокат разные фильмы и сериалы. В прошлом году Google в рамках ребрендинга переименовала его в Google TV — такое же название носит актуальный интерфейс на базе Android TV.

Самое главное — купленные фильмы и контент останутся. После закрытия Play Movies & TV доступ к ним можно будет получить через YouTube или Google TV в зависимости от платформы. В YouTube купленные и взятые напрокат фильмы и сериалы Play Movies & TV будут собраны в разделе «Ваши фильмы и шоу».

Как смотреть купленные и взятые напрокат фильмы и сериалы после закрытия Play Movies & TV с 15 июля

смартфоны и планшеты Android: Google TV или YouTube

Google TV или YouTube iPhone и iPad: Google Play Movies, Google TV и YouTube

Google Play Movies, Google TV и YouTube Roku: YouTube

YouTube Samsung, LG, Vizio: YouTube

YouTube Chromecast: Google TV

Google TV Веб: Google Play Movies, Google TV и YouTube

Google Play Movies, Google TV и YouTube Android TV: Google Play Movies и Google TV

Но есть несколько «шероховатостей». Например, получить доступ к списку просмотра через приложение больше не выйдет, хотя он все еще будет доступен в вебе — по запросу “my watchlist”. Возможность делиться контентом, Play Movies & TV, с членами семьи останется, но любые покупки, сделанные в приложении YouTube, будут сугубо личными.