Google Play Pass за $5 в месяц предоставит доступ к более 350 мобильных игр и приложений без рекламы и встроенных покупок (первый год — $2 в месяц)





Google не стала дожидаться следующей крупной презентации новинок, намеченной на 15 октября, и представила собственный подписочный сервис для игр и приложений — Google Play Pass.

Как и ожидалось, стоимость ежемесячной подписки на Google Play Pass — $5. То есть, ровно столько же, как у конкурирующего сервиса Apple Arcade, заработавшего на прошлой неделе. При этом прямым конкурентом для Apple Arcade сервис Google Play Pass назвать нельзя, поскольку между ними есть немало принципиальных отличий.

Так, в Google Play Pass входят не только игры, но и приложения. В частности, уже на старте пользователи получат доступ к каталогу из более чем 350 мобильных игр и приложений, который будет ежемесячно обновляться. Все эти игры и приложения ранее присутствовали в магазине Play Store, но подписка позволит запускать любую из каталога без рекламы и встроенных покупок. Если пользователь скачал приложение с рекламой до приобретения подписки, то с приобретением подписки она исчезнет, а весь платный контент станет доступным. Никаких эксклюзивных игр Google Play Pass не предложит. Еще одно отличие от Apple Arcade.

Вскоре в Google Play Store появится небольшой разноцветный ярлык (выше). Он будет отображаться рядом со всеми приложениями, входящими в комплект Play Pass. Таким образом, пользователи смогут легко распознавать игры и приложений, входящие в Play Pass.

Две трети приложений, включенных в Play Pass, являются играми. Полного списка и приложений Google Play Pass пока нет, но известно, что в числе других в подписку входят такие игры, как Stardew Valley, Monument Valley, Limbo, Risk, Star Wars: KOTOR, Mini Metro, Old Man’s Journey и Eloh, а также приложения вроде AccuWeather.

Как и Apple Arcade, подписка будет семейной Google Play Store — на нее можно будет подключить до пяти пользователей. О настройках родительского контроля тоже не забыли. В отличие от Apple, Google не требует соблюдения жестких стандартов конфиденциальности от приложений, включенных в Play Pass. Но удаление всех рекламных объявлений является большим шагом вперед для многих из разработчиков.

В чем конкретно выгода Play Pass для разработчиков, пока неясно. Подробностей о схеме распределения выручки от продаж подписок Play Store в Google не предоставили, отметив лишь, что разработчики смогут зарабатывать за счет «взаимодействия» пользователей с приложениями и это будет «нечто большее, чем просто счетчик загрузок или времени провождения в играх».

Разработчикам не нужно прикладывать много усилий, чтобы попасть в программу Google Play Pass. Все приложения, использующие стандартные API для рекламы и внутриигровых покупок, смогут быть представленными Play Pass. То есть, разработчикам не придется делать две отдельные версии своего приложения.

Google говорит, что сейчас программа работает «только по приглашению», но в перспективе запустят специальную веб-форму для разработчиков и все желающие смогут подать заявку на присоединение к Play Pass.

Представитель Google уклонился от прямого ответа на вопрос обозревателя The Verge о том, как так вышло, что запуск Play Pass состоялся менее чем через неделю после Apple Arcade. Он отметил, что сервис был в разработке некоторое время и просто стал доступен «только сейчас». То есть, так совпало.

Как отмечалось выше, подписка на Play Pass стоит $4,99 в месяц, но в течение десяти дней доступна бесплатная пробная версия. Кроме того, первый год на Play Pass действует льготная цена — $1,99 в месяц. На этой неделе Google Play Pass запустится в США, а затем постепенно будет распространяться по всему миру.

Источник: Google и The Verge