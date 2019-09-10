Google дразнит скорым запуском единой подписки Play Pass для платных Android-приложений





Компания Google начала подогревать интерес к анонсу единой подписки для платных Android-приложений. Первоначальные слухи оказались верны — она действительно называется Play Pass.

It’s almost time ⏲️ Google Play Pass is coming soon. pic.twitter.com/vTbNmRehLm — Google Play (@GooglePlay) September 9, 2019

Увы, больше никакой полезной информации короткий рекламный ролик, посвященный скорому запуску нового сервиса поискового гиганта не содержит.

Если Google не внесла никаких изменений в первоначальную концепцию, то сервис Play Pass предоставит доступ к каталогу платных приложений, в том числе музыкальных, фитнес-трекеров и головоломок, за плату в размере $5 в месяц. Ровно столько же будет стоить подписка Apple Arcade, но она будет включать только игры. Можно быть уверенным, что в этих приложениях, доступных в рамках подписки Play Pass, не будет ни рекламы, ни дополнительных внутриигровых покупок.

Ожидается, что Google полноценно анонсирует Play Pass в рамках грядущей презентации новых смартфонов Pixel 4 в следующем месяце или незадолго до этого, тогда и станут известны все подробности, включая полный список игр и приложений.

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