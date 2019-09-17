Сервис Apple Arcade уже доступен для некоторых пользователей – за 3 дня до официального запуска

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Официальный запуск сервиса Apple Arcade запланирован на 19 сентября. Однако некоторые пользователи уже начали сообщать в социальных сетях, что они получили доступ к этому сервису.

В частности, пользователи мобильных устройств Apple iPhone с установленной бета-версией операционной системы iOS 13 уже видят раздел Arcade в App Store. При этом есть возможность пригласить членов семьи и начать играть в одну из более чем 100 доступных игр. Пользователей уведомляют, что эти проекты созданы эксклюзивно для Arcade.

Apple Arcade is live (for now?) 3 days early pic.twitter.com/LOO9UA9XhM — Mark Gurman (@markgurman) September 16, 2019

Напомним, сервис Arcade был анонсирован в начале этого года. Сервис предлагает множество игр, которые пользователь может установить на своё мобильное устройство. Однако вместо покупки каждой отдельной игры сервис позволяет получать доступ ко многим играм на условиях подписки. Стоимость подписки составляет $5 в месяц. На протяжении первого месяца предлагается возможность оценить работу и контент сервиса совершенно бесплатно.

Источник: Engadget