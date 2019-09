Сервис Apple Arcade уже доступен для некоторых пользователей – за 3 дня до официального запуска

Официальный запуск сервиса Apple Arcade запланирован на 19 сентября. Однако некоторые пользователи уже начали сообщать в социальных сетях, что они получили доступ к этому сервису.

В частности, пользователи мобильных устройств Apple iPhone с установленной бета-версией операционной системы iOS 13 уже видят раздел Arcade в App Store. При этом есть возможность пригласить членов семьи и начать играть в одну из более чем 100 доступных игр. Пользователей уведомляют, что эти проекты созданы эксклюзивно для Arcade.

Apple Arcade is live (for now?) 3 days early pic.twitter.com/LOO9UA9XhM

— Mark Gurman (@markgurman) September 16, 2019