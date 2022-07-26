Google Play сменил логотип и получил обновленную иконку — в честь 10-летия

Google решила отметить 10-ю годовщину с момента ребрендинга собственного онлайн-магазина приложений для Android (22 октября 2008 года его запустили под названием Android Market, а 6 марта 2012 года Google переименовала его в Play Market) — компания обновила цветовую палитру логотипа и его значок.

Google слегка изменила общую форму логотипа Google Play, но наиболее зрительно заметными изменениями являются менее яркие оттенки традиционной четырехцветной схемы (зеленый, желтый, синий и красный), которую Google использует для многих других своих сервисов. Эта тонкая визуальная корректировка гармонично соотносится с изменениями в логотипе Chrome — в начале года Google обновила его впервые за восемь лет.

Логотип включает обновленную пиктограмму — углы стали не столь острыми.

«Мы представляем новый логотип, который лучше отражает магию Google и соответствует общему брендингу, разделяющему многие наши полезные продукты — Search, Assistant, Photos, Gmail и другие», Тиан Лим, вице-президент Google Play

В настоящее время более 2,5 миллиарда человек более чем в 190 странах ежемесячно используют Google Play, чтобы находить программы, игры и другой контент. В то же время более 2 миллионов разработчиков сотрудничают с Google, чтобы развивать свой бизнес и охватывать людей по всему миру.

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По случаю 10-летия Google Play компания Google также предлагает баллы в рамках программы лояльности Google Play Points (в Украине она пока недоступна). После активации бустера (даты начала акции зависят от страны) начисляется в 10 раз больше баллов за покупки, включая большинство продуктов в программе.