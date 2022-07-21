Google Pay становится Google Wallet в Украине — приложение уже можно загрузить [Что в нем нового?]

В начале недели Google начала распространение обновления для своего платежного приложения в Украине и еще 38 странах мира: приложение, которое мы все раньше знали как Google Pay, теперь называется Google Wallet, а на украинском — Google Гаманець. 20 июля новогое приложение появилось в украинском Play Store.

Из Google Pay в Google Гаманець

Напомним, что Google анонсировала ребрендинг Google Pay в Google Wallet на майской конференции I/O. И вот чуть больше чем через два месяца Google Гаманець добрался до Украины. Кроме редизайна, обновление имеет несколько функциональных улучшений, которые вытекают из нового (старого) названия сервиса.

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Google Гаманець стандартизирует способ сохранения и доступа к основным цифровым элементам, таким как платежные карты, билеты на проезд и события, посадочные талоны и карты лояльности. Все это теперь можно хранить в одном приложении.

Основные функциональные возможности Google Гаманець

Быстрый доступ к требуемым картам — через быстрые настройки телефона, приложение Google Гаманець на главном экране и сервис Google Ассистент.

Хранение карточек и билетов на телефоне — проезд на общественном транспорте, посещение концертов и накопление баллов лояльности в любимых магазинах.

Важные уведомления в нужное время — среди прочего, функция способна напоминать об авиарейсах и хранить посадочные талоны.

Отслеживание покупок — просмотр сведений о трансакциях, в том числе о местах, где они были совершены, на основе данных из Карт Google.

Полная интеграция с другими продуктами Google — благодаря синхронизации Гаманця, Календаря и Ассистента можно своевременно получать уведомления о любых изменениях в рейсе и запланированных событиях.

Возможность просматривать балансы баллов и бонусы программы лояльности на Картах, Покупках и других сервисах, чтобы экономить во время шопинга.

Возможность импорта из Gmail карт, проездных документов, карт постоянного покупателя и т.д.

Конфиденциальность и безопасность являются краеугольным камнем Google Гаманець, и пользователи могут просто настроить все параметры конфиденциальности. Личные документы не будут передаваться без разрешения даже в Google, а в случае если телефон будет потерян или похищен, предусмотрена возможность найти, заблокировать или стереть с него данные с помощью функции «Найти устройство».

Доступность

Приложение Google Гаманець доступен для всех телефонов Android и устройств Wear OS (Lollipop 5.0 и более поздних версий) — в течение следующих двух дней он станет доступен для всех пользователей. Пользователи с включенными автоматическими обновлениями увидят, что их приложение Google Pay автоматически обновилось в Google Гаманець, а отключившим автоматические обновления нужно будет вручную обновить приложение из Google Play. Желающие могут вручную загрузить его в магазине Google Play.