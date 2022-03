Google Play Защита начала помечать Vanced Manager как вредоносное приложение

Play Защита начала считать менеджер для скачивания YouTube Vanced и YouTube Music Vanced вредоносным и предлагая удалить его. Это касается версии 2.6.0, скачанной с APKMirror. Актуальная версия имеет номер 2.6.2 и Play Защита не реагирует на него.

Google Play Protect is reportedly telling users to uninstall Vanced Manager because it’s a «harmful app.» I really hope Google has a legitimate reason to flag Vanced Manager through Play Protect, otherwise, this is gross misuse.https://t.co/CgneuE0l5ahttps://t.co/918Pqbteup pic.twitter.com/51TqiMF72k

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) March 29, 2022