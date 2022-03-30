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Google Play Защита начала помечать Vanced Manager как вредоносное приложение

Google Play Защита начала помечать Vanced Manager как вредоносное приложение

Play Защита начала считать менеджер для скачивания YouTube Vanced и YouTube Music Vanced вредоносным и предлагая удалить его. Это касается версии 2.6.0, скачанной с APKMirror. Актуальная версия имеет номер 2.6.2 и Play Защита не реагирует на него.

Издание Android Police предполагает, что это может быть фишинговое приложение, созданное мошенниками.

Проект YouTube Vanced был закрыт из-за юридических угроз со стороны Google. Разработчики приложения 13 марта заявили, что больше не будут поддерживать приложение, а ссылки для скачивания удалят. Но те, кто успел установить менеджер, могут пользоваться YouTube Vanced. Потому не удивительно, что мошенники могут воспользоваться ситуацией и размещать фейковые и вредоносные версии программы.

 


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