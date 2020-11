Google, похоже, решила перенести некоторые функции Photos в платную подписку Google One

Приложение Google Photos является отличным инструментом для управления и редактирования фото и видео на мобильных устройствах. По мере роста популярности сервиса компания Google предпринимала попытки его монетизации. Например, появилась подписка, позволяющая пользователям ежемесячно получать напечатанные копии 10 фотографий. Однако в дальнейшем поисковый гигант может внедрить и дополнительные способы монетизации Google Photos, которые вряд ли понравятся пользователям.

Сразу несколько источников сообщает, что Google, вероятно, планирует ограничить доступ к некоторым инструментам редактирования в Google Photos. Пользоваться полным набором инструментов смогут только подписчики Google One. Для остальных пользователей будет доступен лишь ограниченный перечень инструментов. На такое вероятное развитие событий намекают строки кода, найденные в последнем обновлении приложения Google Photos.

As a Google One member, you get access to extra editing features.

Get extra editing features with a Google One membership.

Unlock this feature and more with a Google One membership.

Unlock more editing features and {storage_amount} of storage with a Google One membership.