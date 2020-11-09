Google, похоже, решила перенести некоторые функции Photos в платную подписку Google One

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Приложение Google Photos является отличным инструментом для управления и редактирования фото и видео на мобильных устройствах. По мере роста популярности сервиса компания Google предпринимала попытки его монетизации. Например, появилась подписка, позволяющая пользователям ежемесячно получать напечатанные копии 10 фотографий. Однако в дальнейшем поисковый гигант может внедрить и дополнительные способы монетизации Google Photos, которые вряд ли понравятся пользователям.

Сразу несколько источников сообщает, что Google, вероятно, планирует ограничить доступ к некоторым инструментам редактирования в Google Photos. Пользоваться полным набором инструментов смогут только подписчики Google One. Для остальных пользователей будет доступен лишь ограниченный перечень инструментов. На такое вероятное развитие событий намекают строки кода, найденные в последнем обновлении приложения Google Photos.

As a Google One member, you get access to extra editing features. Get extra editing features with a Google One membership. Unlock this feature and more with a Google One membership. Unlock more editing features and {storage_amount} of storage with a Google One membership.

И это не просто скрытые фрагменты кода. Похоже, Google уже тестирует с ограниченным количеством пользователей этот новый подход с ограничением доступа к функциям редактирования.

Сама же Google прокомментировала ситуацию и заявила, что не будет ограничивать функцию редактирования Color Pop, а предоставит дополнительные возможности для пользователей платной подписки Google One. В частности, новая платная версия может использоваться для большего количества фотографий, чем прежде. В бесплатной версии инструмент Color Pop можно будет использовать только для снимков с информацией о глубине сцены. Например, это могут быть фотографии, снятые в портретном режиме. Но подписчики Google One смогут применять этот инструмент к большему количеству фотографий людей, в том числе снимкам, не имеющим информации о глубине.

Shortly after we published this article, a reader informed us that Google Photos’ Color Pop feature is locked behind a Google One paywall. I reached out to Google for confirmation but haven’t heard back yet. https://t.co/99dsMWcKe1 pic.twitter.com/NOWepbpXkH — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) November 6, 2020

Однако Google рассказала лишь об одном инструменте. Не уточняется, какие ещё ограничения (или, напротив, преимущества для подписчиков сервиса Google One) будут реализованы в Google Photos.

Добавим, ограничение к некоторым функциям Google Photos посредством подписки нельзя назвать дорогим. Минимальный тарифный план в Google One стоит $1,99, он предоставляет 100 ГБ облачного дискового пространства и распространяется на все устройства пользователя.

Источник: The Verge