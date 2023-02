CEO YouTube Сьюзан Войчицки уходит в отставку — после 9 лет работы в должности

Сьюзан Войчицки, которая присоединилась к Alphabet почти 25 лет назад, покидает пост генерального директора YouTube.

Сьюзан работала в компании практически с момента ее создания. Ларри Пейдж и Сергей Брин открыли офис в гараже ее родителей вскоре после того, как зарегистрировали Google в 1998 году. В следующем году Войчицки взяла на себя роль менеджера по маркетингу компании.

Среди прочего женщина сыграла важную роль в появлении первых дудлов Google, была соавтором поиска изображений в Google и первым менеджером по продуктам AdSense (одной из ключевых рекламных программ Google). В 2006 году Войчицки подтолкнула Google к решению купить YouTube, который дебютировал годом ранее — через 8 лет она его возглавила и стала одной из немногих женщин, руководивших крупной технологической компанией.

thank you @SusanWojcicki for all your amazing work over the years to make YouTube home for so many creators ♥️ pic.twitter.com/T2t2NUqRsW

