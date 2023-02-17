CEO YouTube Сьюзан Войчицки уходит в отставку — после 9 лет работы в должности

Сьюзан Войчицки, которая присоединилась к Alphabet почти 25 лет назад, покидает пост генерального директора YouTube.

Сьюзан работала в компании практически с момента ее создания. Ларри Пейдж и Сергей Брин открыли офис в гараже ее родителей вскоре после того, как зарегистрировали Google в 1998 году. В следующем году Войчицки взяла на себя роль менеджера по маркетингу компании.

Среди прочего женщина сыграла важную роль в появлении первых дудлов Google, была соавтором поиска изображений в Google и первым менеджером по продуктам AdSense (одной из ключевых рекламных программ Google). В 2006 году Войчицки подтолкнула Google к решению купить YouTube, который дебютировал годом ранее — через 8 лет она его возглавила и стала одной из немногих женщин, руководивших крупной технологической компанией.

thank you @SusanWojcicki for all your amazing work over the years to make YouTube home for so many creators ♥️ pic.twitter.com/T2t2NUqRsW — YouTube Creators (@YouTubeCreators) February 16, 2023

Во время управления Войчицки YouTube становился все более важной частью Google и Alphabet. Только доход от рекламы на платформе составил более 10% от общего дохода компании в прошлом квартале. Однако пребывание на должности CEO не проходило слишком «гладко» — платформа уже давно борется с проблемами с модерацией, включая распространение ненависти и дезинформации.

Со своей стороны, Войчицки решила прислушиваться к авторам и пользователям YouTube и напрямую решать их проблемы.

В своем прощальном письме Сьюзан говорит, что должность нового руководителя займет Нил Мохан, ее фактический заместитель. Он пришел в компанию, когда Google купил рекламную компанию DoubleClick в 2007 году. В 2015 году стал директором по продуктам YouTube и помог запустить YouTube TV, YouTube Music, Premium и Shorts. Мохан также возглавлял команду по доверию и безопасности службы.

Интересно, что Войчицки сказала, что Нил будет старшим вице-президентом и руководителем YouTube, а не CEO.

«Учитывая все, что мы делаем по коротким видео, трансляциям и подпискам, вместе с перспектиками искусственного интеллекта, впереди самые интересные возможности YouTube, и Нил — это тот человек, который будет нами управлять», — написал она.

Сьюзан Войчицки добавила, что не покинет YouTube сразу, а будет поддерживать Нила, работать с некоторыми командами и проводить встречи с авторами. Фактически женщина останется в Google и Alphabet в должности советника.

«Это позволит мне использовать свой разнообразный опыт, накопленный за годы, чтобы предоставлять консультации в Google и портфолио для компаний Alphabet», — отметила Сьюзан.

Источник: Engadget