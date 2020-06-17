Google предлагает новый стартовый набор для доступа к игровому сервису Stadia, и он стоит на $30 дешевле предыдущего





Недавно возможность запуска игрового стримингового сервиса Google Stadia появилась у владельцев практически любого Android-смартфона, что облегчило доступ к нему. А теперь появились хорошие новости и для тех игроков, которые предпочитают запускать игры на 4K-телевизоре и управлять игровым процессом с помощью беспроводного контроллера.

Компания Google подготовила новый стартовый набор Stadia Premiere Edition. Он включает устройство Chromecast Ultra с интерфейсом подключения HDMI и беспроводной Stadia Controller. Этот же контроллер можно использовать для подключения к смартфонам или компьютерам проводным или беспроводным способом. Цена набора Stadia Premiere Edition составляет $99. Это меньше стоимости предыдущего стартового набора Google, который также включал эти два устройства, но продавался по цене $129.

Однако между двумя наборами имеется некоторое отличие. Предыдущий более дорогой набор включал также 3 месяца подписки на сервис Stadia Pro, который позволяет вести потоковую трансляцию в разрешении 4K, поддерживает объёмное звучание и обеспечивает доступ к бесплатным играм. Новый более доступный набор уже не включает подписку на Stadia Pro. Так что хотя разница в цене и составляет $30, сэкономить при оформлении подписки на Stadia Pro не получится. Но для тех, кто будет довольствоваться бесплатной версией Stadia, которая предлагает один месяц пробного доступа к Stadia Pro, новый пакет является более предпочтительным.

Источник: The Verge