Google предоставила пользователям больше возможностей по контролю над показываемой им рекламой

Компания Google сообщила о выпуске нескольких новых инструментов, которые призваны сделать онлайн рекламу менее раздражающей. В частности, функции Ad Settings и Mute This Ad получили обновления, которые дают пользователям больше возможностей по контролю просмотра рекламных объявлений.

Часто встречается ситуация, когда пользователь что-то ищет онлайн, а затем этот предмет ещё несколько недель отображается для него в различных рекламных объявлениях почти на каждом сайте.

Это рекламные объявления с напоминанием, и Google отмечает, что рекламодатели обычно устанавливают срок такого напоминания на протяжении месяца с момента посещения их сайтов. Но теперь Google позволяет отключать такие объявления. Для этого нужно войти в свою учётную запись Google, перейти в Ad Settings, выбрать раздел Your reminder ads и нажать «X» рядом с любыми объявлениями, которые пользователю больше не нужны. Это временное решение, отмена напоминания устанавливается на 90 дней. Но, как правило, это превышает срок напоминания, установленный рекламодателями, так что существует высокая вероятность, что пользователь больше не увидит эту рекламу.

В 2012 году Google позволила пользователям блокировать некоторую рекламу, которая им не нравится. Теперь возможности этой функции расширены, она становится доступной в большем количестве приложений и на большем количестве сайтов, являющихся партнёрами Google. Кроме того, теперь эта функция работает на различных устройствах. Таким образом, если пользователь заблокирует рекламу на ноутбуке, то на его смартфоне она тоже не будет показываться.

Источник: Engadget