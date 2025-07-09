Google предоставила ИИ Gemini полный доступ к приложениям Android — без согласия пользователей

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Google с новым обновлением позволяет ИИ-ассистенту Gemini получать доступ к личной информации и приложениям. И отключить доступ — целая эпопея, которая не всегда заканчивается в вашу пользу.

Итак Gemini разрешается взаимодействовать со сторонними программами на Android — даже если активность в Gemini была выключена. Фактически это ранее анонсированная замена Google Assistant на ИИ в течение 2025 года. Поэтому с 7 июля пользователям разрешили давать голосовые команды Gemini вроде «Отправить сообщение WhatsApp [контакту]», и искусственный интеллект выполнит это действие без необходимости в отдельном разрешении.

Но теперь нюанс: Gemini работает с гаджетами, сообщениями, WhatsApp и утилитами прямо с устройства. Официально Google уверяет, что Gemini не читает сообщения в WhatsApp. Хотя фактически из-за интеграции с Google Assistant или системными утилитами ИИ все-таки может просматривать ваши сообщения, оповещения, изображения и отвечать на них.

Это изменение сопровождалось электронным письмом от Google, которое вызвало волну беспокойства среди пользователей. Там сказано, что функциональность Gemini активируется автоматически, независимо от предыдущих настроек. То есть даже если активность в приложениях выключена — некоторые данные временно сохраняются в течение 72 часов. И это все больше и больше напрягает, если учесть, что Gemini подозревают в шпионаже и записи разговоров.

На фоне путаницы, многие пробовали вручную отключать интеграции по следующим схемам:

Чтобы полностью отключить доступ Gemini к приложениям, нужно перейти в мобильном приложении Gemini в раздел Профиль > Приложения и отключить каждое отдельно.

Для отключения сбора активности: Профиль > Активность в приложениях Gemini > Отключить.

Однако даже полное отключение не гарантирует полного контроля. В некоторых случаях Gemini остается доступным через другие части системы. Например, на Pixel 7 после удаления пользователь все еще мог вызвать Gemini жестом с экрана. Причина — Gemini вшита в само приложение Google. Без нее от него не избавиться.

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Чтобы полностью удалить Gemini, придется применить ADB (Android Debug Bridge) через ПК. Инструкция выглядит так:

Скачать Platform Tools с developer.android.com

Распакуй его в знакомую папку — например, C:platform-tools (Windows) или ~/platform-tools (macOS/Linux).

Добавь эту папку в системную переменную PATH — тогда сможешь вызывать из любого места.

Включить отладку через USB на Android: На Android зайди в Настройки > О телефоне > нажми «Номер сборки» 7 раз → откроются Параметры разработчика. Включи USB Debugging в Параметрах разработчика.

Подключить устройство, разрешить доступ

В терминале запустить команду: adb shell pm uninstall —user 0 com.google.android.apps.bard

Но даже этот метод не всегда работает. В некоторых случаях команда показывает ошибку DELETE_FAILED_INTERNAL_ERROR. В результате Gemini остается активным, пока на устройстве есть приложение Google. Как вариант можно сбросить все обновления приложения Google и отключить его — вместе с Gemini, но и вместе с поиском Google. Такой вариант достаточно безопасный, но в то же время максимально неудобный.

Пользователи Android жалуются, что Google не предоставляет прозрачного способа контроля или удаления этой интеграции. Даже страницы поддержки противоречат друг другу, а письма не содержат четких инструкций. На запрос журналиста Ars Technica о возможности полного удаления Gemini, Google ответила скользко. Компания начала говорить о плюсах Gemini для выполнения ежедневных задач, но конкретной инструкции по удалению не предоставила.

Эксперты сравнивают ситуацию с интеграцией Internet Explorer в Windows в 90-х, когда отсутствие способа отсоединить браузер привело к антимонопольным искам. Сервис электронной почты Tuta, ориентированный на конфиденциальность, заявил, что Google «встраивает Gemini в Android» — и что это может быть только началом.

Кто-то видит в этой интеграции удобство, кто-то — нарушение контроля над данными. Но одна вещь очевидна: пока пользователи Android остаются без ясного ответа, как полностью отключить Gemini или запретить ему доступ к сторонним приложениям.

Источник: Neowin

Favbet Tech — украинская продуктовая компания, разработчик iGaming-решений. Входит в топ-50 крупнейших IT-компаний Украины по версии DOU. Специализируется на высоконагруженных системах, облачной инфраструктуре и искусственном интеллекте. В 2025 году стала инициатором создания АИ-комитета Ассоциации «ИТ Ukrainе» — первого отраслевого объединения, занимающегося вопросами развития АИ на уровне бизнеса и государства.