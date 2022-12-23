Google предоставит бесплатный доступ к Magritte — внутреннему инструменту конфиденциальности, который «блюрит» объекты на видео

Google через открытый код предоставит доступ к своим двум новейшим технологиям повышения конфиденциальности (PET) в рамках инициативы Google Protected Computing.

Первый инструмент — внутренний проект Google под названием Magritte, который сейчас опубликован на Github, использует машинное обучение для обнаружения и размытия объектов, как только они появляются на экране. Инструмент может маскировать произвольные объекты, например номерные знаки, татуировки и т.д.

«Этот код особенно полезен журналистам, которые хотят обеспечить повышенные гарантии конфиденциальности. Используя этот открытый исходный код операторы могут сэкономить время на размытии объектов на видео, зная при этом, что базовый алгоритм машинного обучения может обнаруживать их с высокой точностью», — пишут в блоге Google.

Еще одна программа — Fully Homomorphic Encryption Transpiler — позволит разработчикам выполнять вычисления с зашифрованными данными без доступа к ним. В первую очередь инструмент, по словам Google, поможет отраслям, оказывающим финансовые и медицинские услуги, а также правительственным организациям.

PET в последнее время вызывают все больше внимания, недавно Белый дом рекламировал эту технологию, заявив, что она «позволит исследователям, врачам и другим лицам получать информацию из конфиденциальных данных без доступа к ним». В Google отметили, что в этом году правительства США и Великобритании проводят конкурс на разработку решений PET по финансовым преступлениям и чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения.

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Ранее Google добавил стандарт безопасного входа без пароля в стабильную версию Chrome 108. Сейчас ключи доступа работают в Chrome на настольных и мобильных устройствах под управлением Windows 11, macOS и Android. Google также позволяет синхронизировать ключи доступа с Android на других устройствах через собственный менеджер паролей компании или сторонний, который его поддерживает: известно о поддержке 1Password и Dashlane.

Источник: Engadget