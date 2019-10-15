Google представила умную колонку Nest Mini и Wi-Fi Mesh-систему Nest Wifi





Google анонсировала новое поколение умной колонки, которая теперь интегрирована в линейку продуктов под брендом Nest. Nest Mini выглядит идентично предыдущей модели Home Mini, выпущенной в 2017 году, за исключением улучшенных динамиков и отверстий для настенного крепления. Собственно, об этом было известно за день до презентации.

Компания утверждает, что Nest Mini стала звучать громче, басовитее и в целом более естественно. Колонка оборудована дополнительным микрофоном для шумоподавления и специальным нейронным процессором, который позволяет функциям Google Assistant работать быстрее на самом устройстве.

В остальном – всё по-прежнему: сенсорное управление с подсветкой и поддержка Google Assistant. Устройство также может сопрягаться с другими колонками Nest для создания аудиосистемы. Это означает, что пользователи могут осуществлять звонки в Google Duo через приложение Google Home или использовать для связи другие колонки Nest.

Особое внимание на презентации было уделено проблемам сохранения окружающей среды. Все устройства Nest текущего года выпуска сделаны из переработанного пластика. Nest Mini будет доступна в четырёх расцветках: чёрном, коралловом, светло-сером и светло-голубом. В продажу колонка поступит 22 октября по цене $49.

Google также представила Nest Wifi – систему, состоящую из роутера и точек доступа, которые позволяют создать ячеистую сеть и увеличить покрытие на 25% по сравнению с предыдущем поколением устройства. По словам представителей компании, этого вполне достаточно, чтобы покрыть площадь в 350 квадратных метров одним роутером и одной точкой доступа. В отличие от Wi-Fi системы Google, анонсированной в 2016 году, в точки доступа Nest Wifi встроена умная колонка с поддержкой Google Assistant.

Новые маршрутизаторы Google не поддерживают стандарт Wi-Fi 6, но компания утверждает, что они в два раза быстрее, чем предыдущее поколение с Wi-Fi 802.11ac. У них есть Bluetooth Low Energy и поддержка сетевого протокола Thread. Ассистент можно использовать для голосового управления своей сетью, например, чтобы отключить Wi-Fi для конкретного пользователя или устройства.

Стоимость набора Nest Wifi, состоящего из роутера и точки доступа обойдётся в $269, а роутера и двух точек доступа – $349. В продаже в США устройство появится 4 ноября, в других странах – позднее в текущем квартале. Nest Wifi совместим с Google Wifi и теоретически с продукцией других брендов, поэтому можно приобрести отдельно маршрутизатор за $169.

Источники: The Verge (2)