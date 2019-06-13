Google прекращает автоматическую синхронизацию файлов между сервисами Drive и Photos





Компания Google меняет подход к тому, как её сервисы Drive и Photos делятся фотографиями и видео пользователей друг с другом. С 10 июля, при загрузке файлов на Drive или Photos, они больше не будут автоматически синхронизироваться с другой службой. Аналогичным образом, при удалении фотографии или видео с Drive, они не будут автоматически удалены из Photos и наоборот.

При этом предусмотрена возможность импорта файлов из сервиса Drive в Photos с помощью опции Upload from Drive. Однако, похоже, что как минимум на текущий момент нет аналогичного способа перемещения файлов в противоположном направлении. Возможно, такой инструмент появится в будущем.

«Поскольку фотографии и видео больше не будут синхронизироваться по обоим продуктам, элементы, скопированные в оригинальном качестве, будут учитываться в вашей квоте хранилища как на Drive, так и на Photos», — уточняет Google в своём блоге.

Файлы, которые пользователи синхронизируют до 10 июля, не будут занимать дублирующее место в хранилище.

Это изменение вызвано отзывами пользователей. Google говорит, что этот шаг «упростит» взаимодействие между Drive и Photos, и он явно разработан для того, чтобы указать на различие между продуктами. Однако эти изменения могут привести к проблемам и неудобствам для тех, кто управляет видео и фотографиями в обоих сервисах. В частности, это может раздражать пользователей Chromebook, так как сервис Google Drive интегрирован в приложение Files, и они могут управлять своими файлами в Google Photos напрямую, если у них включена автоматическая синхронизация. Со стороны Google было бы логично предложить пользователям самим выбирать работу функции синхронизации между сервисами.

Теперь синхронизировать файлы между Photos и Drive можно при помощи инструмента Backup and Sync. При этом фото и видео, загружаемые в оба сервиса Drive и Photos в оригинальном качестве, будут учитываться в общей квоте хранилища только один раз. Тем не менее, файлы будут по-прежнему загружаться в каждый сервис отдельно, поэтому если пользователь что-то отредактирует в Photos, изменения не будут автоматически отражены в Drive. Это может озадачить многих пользователей. С другой стороны, этот подход имеет свои преимущества. Например, если пользователь извлекает изображение из Drive в Photos для редактирования, исходное изображение всё равно будет сохранено в качестве резервной копии.

Источник: Engadget