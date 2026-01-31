tradfi
Игры ИИ 31.01.2026 comment views icon

Google Project Genie обвалил акции видеоигровых компаний: это ИИ, создающий 3D-миры

author avatar

Маргарита Юзяк

Автор новостей

Google Project Genie обвалив акції відеоігрових компаній: це ШІ, що створює 3D-світи

Запуск ИИ-модели Google Project Genie для создания 3D-миров обернулся для крупных игровых компаний резким падением акций.


Project Genie это открытая версия Genie 3, модели мира от Google, которую компания ранее показывала лишь ограниченной группе тестеров. Это не полноценные 3D-игры, а окружение, которые искусственный интеллект создает на лету и сразу реагирует на действия человека. Нечто похожее представляла Microsoft. Ее ИИ-модель Muse способна генерировать элементы игр, но с большими ограничениями.

Пользователь задает текстовый запрос или дает изображение в качестве референса. Сначала система создает статическую картинку, которую Google в своем блог называет «эскизом мира». После этого из нее генерируется интерактивное окружение, где можно передвигаться с помощью WASD. Рендеринг происходит почти в реальном времени.


Видео работает в 720p с частотой около 24 FPS. Один мир можно исследовать не дольше 60 секунд, после чего генерацию нужно запускать снова. Поскольку это генеративный ИИ, каждый запуск дает немного другой результат. Также можно «ремиксить» готовые миры с новыми персонажами или стилями, а полученное видео загружать.

Сейчас Google Project Genie это исследовательский прототип с ощутимыми ограничениями. Есть задержка реакции на ввод, мир имеет ограничение только в 1 минуту, а физика и поведение объектов могут выглядеть неестественно. Кроме того, функция добавления новых событий в уже созданном мире, которую показывали в Genie 3, пока недоступна.

Также во время тестирования модели The Verge сообщал, что система изначально позволяла создавать миры, похожие на Super Mario и The Legend of Zelda. Однако впоследствии часть таких подсказок заблокировали из-за «интересов сторонних поставщиков контента». Также в сети распространялись ИИ-видео с GTA 6, где главный герой Джеймс гуляет по улицам и Люсия ездит на байке. Конечно это точно далеко от великолепно детализированных трейлеров игры с плавностью движений, но, логично предположить, модель будут улучшать с каждым обновлением. И это вопрос времени, когда результаты станут еще лучше.

Собственно инвесторы быстро отреагировали на идею, что видеоигры смогут массово создавать с помощью искусственного интеллекта. По данным Google Finance, на фоне новостей о новой модели Ubisoft потеряла 7,14%, CD Projekt SA — 8%, Roblox Corp — 13,8%, Take-Two — 7,39%, Capcom ADR — 1,7%.

Спецпроекты
Огляд Blackview MEGA 12 – водонепроникного смартпланшета із захистом IP69K та безплатними аксесуарами
WhiteBIT інвестує в таланти: як потрапити у безплатну Global Talent Program для Web3-фахівців
Google Project Genie обвалив акції відеоігрових компаній: це ШІ, що створює 3D-світиGoogle Project Genie обвалив акції відеоігрових компаній: це ШІ, що створює 3D-світиGoogle Project Genie обвалив акції відеоігрових компаній: це ШІ, що створює 3D-світиGoogle Project Genie обвалив акції відеоігрових компаній: це ШІ, що створює 3D-світиGoogle Project Genie обвалив акції відеоігрових компаній: це ШІ, що створює 3D-світи

Сейчас Google Project Genie доступен только через отдельное веб-приложение и не интегрирован в Gemini. Получить к нему доступ можно только с подпиской AI Ultra за $250 в месяц. Google объясняет это высокой стоимостью генерации видео и заявляет, что со временем планирует расширить доступ.

Источник: Ars Technica

Популярные новости

arrow left
arrow right
Baldur's Gate 3 глазами Астариона: Нил Ньюбон завершил 2-летнее прохождение игры и поделился отзывом
Тодд Говард объявил новый канон: "Fallout 5 будет существовать в мире событий сериала "Фалаут"
Геймер потратил $20 000 и 20 лет, чтобы собрать всю библиотеку игр для Xbox 360
Плавность движений: утилита ShaderBeam имитирует ЭЛТ-экран на мониторах с высокой частотой обновления
В PS Store стартовала Новогодняя распродажа — Forza Horizon 5, Warhammer и другие со скидками до 90%
Larian анонсировала Divinity: "Самая большая игра в истории, больше Baldur's Gate 3"
Джефф Кили затизерил The Game Awards пост с координатами — геймер поехал проверить, что там
CD Projekt запустила в GOG ежемесячную подписку за $5 для фанов старых игр
Писатель Чак Вендиг убедил Google AI Overview, что у него есть кот Сэр Мяулингтон фон Писсбрет, который говорит на кантонском
Больше Liquid Glass: Google добавит в Android 17 дизайн "жидкого стекла" из iOS 26
Bethesda перевыпустила Elder Scrolls V: Skyrim на новой платформе спустя 14 лет после запуска
В Steam стартовал Фестиваль детективов — Disco Elysium, Sherlock Holmes и другие со скидками до 90%
Полиция ворвалась к фану ARC Raiders, потому что сосед испугался криков во время игры
В бету Google Chrome добавили вертикальные вкладки: как включить?
В GOG стартовала Зимняя распродажа — 1000 игр со скидками до 95%
Несколько лет тишины: Lionsgate вскоре анонсирует игру по "Джону Уику"
Итальянский отель с названием из Arc Raiders засыпали 5-звездочными отзывами
Epic Games Store бесплатно отдает готическую метроидванию от создателя Castlevania
Monster Hunter Wilds: найдена странная и простая причина низкой производительности, мод улучшает ее вдвое
С тем же юмором и жестокостью: сериал "Пацаны" анонсировал собственную видеоигру
Первый взгляд на редактор лиц Google Photos — удобное раздельное редактирование на групповых фото
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить