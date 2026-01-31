Google Project Genie обвалил акции видеоигровых компаний: это ИИ, создающий 3D-миры

Запуск ИИ-модели Google Project Genie для создания 3D-миров обернулся для крупных игровых компаний резким падением акций.





Project Genie это открытая версия Genie 3, модели мира от Google, которую компания ранее показывала лишь ограниченной группе тестеров. Это не полноценные 3D-игры, а окружение, которые искусственный интеллект создает на лету и сразу реагирует на действия человека. Нечто похожее представляла Microsoft. Ее ИИ-модель Muse способна генерировать элементы игр, но с большими ограничениями.

Пользователь задает текстовый запрос или дает изображение в качестве референса. Сначала система создает статическую картинку, которую Google в своем блог называет «эскизом мира». После этого из нее генерируется интерактивное окружение, где можно передвигаться с помощью WASD. Рендеринг происходит почти в реальном времени.





Видео работает в 720p с частотой около 24 FPS. Один мир можно исследовать не дольше 60 секунд, после чего генерацию нужно запускать снова. Поскольку это генеративный ИИ, каждый запуск дает немного другой результат. Также можно «ремиксить» готовые миры с новыми персонажами или стилями, а полученное видео загружать.

Сейчас Google Project Genie это исследовательский прототип с ощутимыми ограничениями. Есть задержка реакции на ввод, мир имеет ограничение только в 1 минуту, а физика и поведение объектов могут выглядеть неестественно. Кроме того, функция добавления новых событий в уже созданном мире, которую показывали в Genie 3, пока недоступна.

Также во время тестирования модели The Verge сообщал, что система изначально позволяла создавать миры, похожие на Super Mario и The Legend of Zelda. Однако впоследствии часть таких подсказок заблокировали из-за «интересов сторонних поставщиков контента». Также в сети распространялись ИИ-видео с GTA 6, где главный герой Джеймс гуляет по улицам и Люсия ездит на байке. Конечно это точно далеко от великолепно детализированных трейлеров игры с плавностью движений, но, логично предположить, модель будут улучшать с каждым обновлением. И это вопрос времени, когда результаты станут еще лучше.

Собственно инвесторы быстро отреагировали на идею, что видеоигры смогут массово создавать с помощью искусственного интеллекта. По данным Google Finance, на фоне новостей о новой модели Ubisoft потеряла 7,14%, CD Projekt SA — 8%, Roblox Corp — 13,8%, Take-Two — 7,39%, Capcom ADR — 1,7%.

Сейчас Google Project Genie доступен только через отдельное веб-приложение и не интегрирован в Gemini. Получить к нему доступ можно только с подпиской AI Ultra за $250 в месяц. Google объясняет это высокой стоимостью генерации видео и заявляет, что со временем планирует расширить доступ.

Источник: Ars Technica