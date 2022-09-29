Google пытается переизобрести Поиск: новые инструменты добавят еще больше интерактива, чтобы конкурировать с TikTok и Instagram

Большинство обновлений, представленных Google на ежегодном мероприятии Search On продолжают тенденцию последних лет: это более наглядные и упрощенные способы ввода и вывода информации. Мы уже вовсю пользуемся голосовым поиском или поиском по изображениям, вместо того, чтобы вручную вводить набор ключевых слов. Google ищет еще больше способов предоставить интересующую информацию — практически убрав даже необходимость о ней спрашивать.

Достижения в области искусственного интеллекта и компьютерного зрения вполне позволяют реализовать Google их планы: так уже работают Google Lens и новая функция Multisearch, с помощью которой можно выполнять поиск по изображению, а затем менять результат с помощью текста. Мультипоиск доступен уже несколько месяцев и сейчас распространяется по всему миру.

Классический список ссылок Google тоже начинает меняться, в некоторых контекстах появляется мозаика изображений и информационные виджеты. Google также обновляет иммерсивный вид в Картах, который дает нам улучшенный визуальный обзор места.

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В основе этих обновлений лежит большой сдвиг, происходящий внутри поисковой системы Google. Раньше поиск всегда основывался на идее, что где-то есть единственный правильный ответ — и все, что нам нужно сделать, чтобы получить его, это задать правильный вопрос. Но Google все чаще придерживается идеи, что поиск — это не система вопросов и ответов, а система для исследования, открытия и попытки узнать то, на что нет очевидных ответов.

Лиз Рид, вице-президент, курирующий все поисковые продукты Google, говорит, что люди уже некоторое время используют Google непрямыми способами. Да, конечно, большинство людей все равно приходят, чтобы получить ответ на вопрос или найти ссылку; такие слова, как «Facebook» и «Погода», являются самыми популярными поисковыми запросами. Другие же отправляются в более длинное путешествие:

«Иногда люди заходят просто побродить», — говорит Рид.

Все эти «странники» приходят с менее точными запросами: они услышали термин, которого не знали; разговаривали с другом о месте, которое кажется интересным; хотят узнать больше об Адель.

Молодое поколение в своем большинстве привыкло знакомиться с интернетом визуально — для них TikTok или Instagram являются удивительно полезными поисковыми системами. Google же в новом представлении сможет объединить в себе все, став универсальной текстовой и визуальной поисковой системой.

Один из способов, который был показан на практике — автозаполнение. В демонстрации Рид пользователь вводит слово «Лучшие», и чуть ниже появляются несколько кнопок — можно нажать «Товары», «Фильмы», «Рестораны» и некоторые другие. Допишите «Лучшие города Мексики» и ниже появятся варианты — «для выхода на пенсию», «для эмигрантов» и многое другое.

В некоторых случаях, по словам Рид, цель автозаполнения — помочь уточнить ваш поиск, чтобы получить результат. В других случаях функция просто расширит ваш поиск или предложит что-то вспомогательное. Таким образом искусственный интеллект Google позволяет переключаться с синтаксического поиска, просто «предсказывая» то, что вы собираетесь ввести, на основе последнего слова, фактически понимая содержание и контекст вашего поиска.

Изменится и страница результатов, которая тоже становится все более наглядной. Огромное количество ссылок было полезным, когда Google не выдвигал лучшие результаты наверх. Теперь же, если мы прокрутим страницу вниз — там нам покажут ссылки на смежные темы. Все это дает Google еще больший контроль над тем, что мы видим в результатах поиска. Тут снова можно поднять давние вопросы о предвзятости алгоритмов Google и его загадочной системе ранжирования. Теперь нам не просто дают результаты, а по ходу поиска показывают куда идти — автозаполнением и кнопками с предложениями.

Первоначальные результаты Google в формате «10 ссылок» были несовершенными, но чрезвычайно информативными; замена их на полноэкранное изображение или ссылку на видео одновременно и богаче, и менее сканируема. И поскольку Google становится все смелее, показывая нам информацию еще до того, как мы ее попросим, поиску также придется «лучше объяснять» то, что выводится в результатах до непосредственного нажатия на них.

«Это определенно вызов: как сделать это ненавязчиво и в то же время максимально наглядно», — говорит Рид.

Многие из этих проектов все еще находятся на стадии исследования и тестирования. Google движется медленно, особенно когда речь идет о переосмыслении ее основного бизнеса, но высказывает уверенность, что поиск может дать гораздо больше, чем просто ответы на вопросы.

В качестве примера Рид предлагает тему «деревообработка»: как Google вам поможет, если понимает, что вас это интересует? Поиск предложит видеоблоги из YouTube, места, где можно получить навыки в этой отрасли и многое другое. Всю эту информацию не выдаст даже самый искусно составленный запрос — «10 ссылок» тоже к этому не приведут. А обновленный Google Поиск это сделает.

Источник: The Verge