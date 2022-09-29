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Google будет сообщать о появлении личной информации в поиске: уведомления начнут приходить пользователям уже в 2023 году

Google будет сообщать о появлении личной информации в поиске: уведомления начнут приходить пользователям уже в 2023 году

Google со следующего года улучшит инструмент «Результаты о вас» — пользователям будут рассылать уведомления о появлении личного номера, электронной почты или домашнего адреса в поиске.

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Ранее Google сообщил, что ускорит процесс удаления результатов с личной информацией из поиска – теперь не нужно переходить на страницу поддержки и заполнять специальную форму, достаточно просто нажать «три точки» в строке с результатами поиска и отправить заявку напрямую. Инструмент начал появляться у некоторых пользователей на прошлой неделе.

Компания утверждает, что новая система уведомлений будет доступна всем – хотя станет особенно полезным инструментом для людей, занимающих высокие должности или тех, кто подвергается преследованиям.

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Стоит отметить, что Google удаляет только результаты поиска, а не сам контент в Интернете. Информация по-прежнему будет находиться на любом сайте, на котором она размещена, но людям будет труднее ее найти.

Инструмент «Результаты о вас» также помогает отслеживать запросы на удаление: доступны фильтры «Выполняется» и «Одобрено», а также возможность повторной подачи запроса.

Новые оповещения, которые запустят уже в 2023 году, позволят не искать вручную потенциально вредные для вас результаты с личной информацией, чтобы удалить их, а получать автоматические уведомления и сразу же реагировать на них.

Источник: The Verge


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