Google будет сообщать о появлении личной информации в поиске: уведомления начнут приходить пользователям уже в 2023 году

Google со следующего года улучшит инструмент «Результаты о вас» — пользователям будут рассылать уведомления о появлении личного номера, электронной почты или домашнего адреса в поиске.

Ранее Google сообщил, что ускорит процесс удаления результатов с личной информацией из поиска – теперь не нужно переходить на страницу поддержки и заполнять специальную форму, достаточно просто нажать «три точки» в строке с результатами поиска и отправить заявку напрямую. Инструмент начал появляться у некоторых пользователей на прошлой неделе.

Компания утверждает, что новая система уведомлений будет доступна всем – хотя станет особенно полезным инструментом для людей, занимающих высокие должности или тех, кто подвергается преследованиям.

Early next year, you’ll also be able to opt into alerts if new results appear with personally identifying information, so you can quickly request their removal from Google Search… pic.twitter.com/AFQy8bpAkX

