Google пытается получить разрешение на возобновление сотрудничества с Huawei

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Согласно имеющейся информации, компания Google подала правительству США заявку с просьбой возобновить возможность лицензирования своих мобильных сервисов компании Huawei.

Напомним, с мая 2019 года Huawei входит в список организаций, которым ограничен доступ к американским технологиям. Таким образом, китайская компания не может использовать технологии и разработки американских компаний, включая Google Mobile Services, если это специально не разрешено самим правительством США. Пока что только Microsoft обладает таким исключительным разрешением и может продолжать сотрудничать с Huawei.

Если компании Google будет предоставлено аналогичное исключение из общего запрета, то Huawei сможет немедленно обновить свои текущие устройства с помощью GMS. Соответственно, на Android-смартфонах китайской компании появятся приложения и сервисы Google, такие как Play Store, Maps, Photos, YouTube и Gmail.

В настоящее время у Huawei есть собственный набор мобильных сервисов Huawei Mobile Services, являющийся своеобразной альтернативой Google Mobile Services. Но возможности HMS пока что ограничены и популярность этого решения за пределами Китая очень низкая, и его нельзя назвать полноценной заменой GMS.

Некоторые пользователи пытаются самостоятельно устанавливать Google Mobile Services на смартфонах Huawei. Однако Google предупреждает об опасности, скрытой в таком подходе, поскольку он открывает возможность для потенциальных хакеров создавать поддельные приложения Google и подвергать риску устройства пользователей.

Сможет ли в итоге Google получить необходимое разрешение для возобновления работы с Huawei и когда это может произойти, пока остается только гадать.

Источник: gsmarena