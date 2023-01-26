Google разрешила сторонние платежные сервисы в индийском Play Store — после того, как ее оштрафовали на $113 млн

В прошлом году Комиссия по конкуренции Индии (CCI) оштрафовала Google на $113 млн за ограничение платежных услуг третьих сторон, а также начала расследование других антиконкурентных действий компании. Апелляцию Google в Верховный суд отклонили — и компания все-таки изменила свои соглашения с производителями смартфонов и ослабила некоторые правила для пользователей.

Начиная со следующего месяца, пользователи Android в Индии смогут использовать сторонние сервисы для покупки приложений и игр, а также смогут выбирать другую поисковую систему по умолчанию. Что касается производителей смартфонов, то им позволят лицензировать отдельные программы Google для предварительной установки на поставляемые ими устройства (ранее производителей заставляли лицензировать сразу весь пакет программ Google).

Компания планирует снова обжаловать решение CCI, но сейчас работает над введением следующих изменений:

Производители оригинального оборудования смогут лицензировать отдельные приложения Google для предварительной установки на своих устройствах.

Пользователи Android смогут настроить свои устройства в соответствии с предпочтениями, в частности, установить альтернативную поисковую систему по умолчанию на экране выбора.

Обновляются требования к совместимости с Android, чтобы партнеры могли создавать несовместимые или разветвленные варианты.

Оплата по выбору пользователя будет доступна для всех приложений и игр со следующего месяца. Разработчики могут предложить пользователям выбрать альтернативную платежную систему наряду с платежной системой Google Play при покупке цифрового содержимого в программе.

Android уже поддерживает установку приложений из сторонних источников, а недавно Google добавила возможность автоматического обновления для сторонних приложений и магазинов приложений.

Индия является основным рынком для Google, где техногигант имеет более полумиллиарда пользователей. По данным исследовательской компании Counterpoint, более 97% всех смартфонов в Индии работают под управлением мобильной операционной системы Google Android. Компания вложила в страну миллиарды за последнее десятилетие и находится в процессе инвестирования еще 10 миллиардов долларов

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Несколько дней назад под давлением CCI Google также разрешила сторонним магазинам приложений размещаться в Google Play Store.

Источник: gsmarena