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В Google Play Store улучшена работа с приложениями для разных типов устройств и появилась удалённая установка приложений

В Google Play Store улучшена работа с приложениями для разных типов устройств и появилась удалённая установка приложений

Компания Google продолжает повышать удобство использование магазина Play Store для пользователей устройств различных типов. Недавно были запущены отзывы о приложениях в зависимости от типа устройства, а теперь улучшены поиск и загрузка приложений для устройств различных типов.

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Фактически Google внедрила сразу три новшества в Play Store. Первым среди них является добавление новых домашних страниц для устройств, не являющихся телефонами, включая часы, телевизоры и автомобили. Они доступны на вкладке Other devices под окном поиска. Каждая домашняя страница включает строки рекомендаций. Новые разделы должны появиться на этой неделе.

В Google Play Store улучшена работа с приложениями для разных типов устройств и появилась удалённая установка приложенийВ Google Play Store улучшена работа с приложениями для разных типов устройств и появилась удалённая установка приложенийВ Google Play Store улучшена работа с приложениями для разных типов устройств и появилась удалённая установка приложений

Вторым новшеством является новый поисковый фильтр для конкретного устройства. Он должен облегчить поиск приложений для устройств, не являющихся смартфонами. Фильтры также должны появиться на этой неделе, они будут отображаться под окном поиска.

Наконец, Google упростила удалённую установку приложений. Теперь одно и то же Android-приложение можно установить на несколько разных устройств одним нажатием.

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Источник: The Verge


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