Google снова хотят разделить — Минюст США подал новый иск против компании из-за доминирования на рынке онлайн-рекламы

Компания Google столкнулась с судебным иском от Министерства юстиции США и восьми штатов из-за её предполагаемой монополии на рынке цифровой рекламы. Компания обвиняется в злоупотреблении «монопольной властью» в ущерб сайтам и рекламодателям, использующим другие рекламные инструменты. Иск подписали 8 штатов, включая Нью-Йорк, Калифорнию, Коннектикут и Вирджинию.

«Антиконкурентное поведение Google подняло барьеры для входа до искусственно завышенных уровней, вынудило ключевых конкурентов покинуть рынок инструментов рекламных технологий, разубедило потенциальных конкурентов выйти на рынок и сделало нескольких оставшихся конкурентов Google маргинализированными и несправедливо ущемленными», — говорится в иске.

Далее в иске утверждается, что различные приобретения Google позволили ей «нейтрализовать или устранить» конкурентов. Кроме того, Google якобы «заставляла» другие компании использовать её инструменты. Далее говорится, что если сложить предполагаемые антиконкурентные действия, «эти взаимосвязанные и взаимозависимые действия имели кумулятивный и синергетический эффект, который нанес ущерб конкуренции и конкурентному процессу». Кроме того, Министерство юстиции заявляет, что Google «в среднем получает более 30% рекламных долларов, которые проходят через её цифровые рекламные продукты».

Google отреагировала на иск публикацией в своем блоге. Компания утверждает, что Министерство юстиции использует два предыдущих приобретения, сделанных более десяти лет назад, как попытку «переписать историю за счет издателей, рекламодателей и интернет-пользователей». Также говорится, что Министерство юстиции «неверно характеризует» работу её рекламных предложений. Отмечается, что Google не принуждает клиентов использовать свои решения, а люди отдают им предпочтения «потому что они эффективны». Google также называет другие компании, которые успешно развиваются в рекламной индустрии, включая Microsoft, Amazon, Apple и TikTok.

Вице-президент Google по глобальной рекламе Дэн Тейлор также написал, что иск «во многом дублирует необоснованный иск генерального прокурора Техаса, большая часть которого недавно была отклонена федеральным судом».

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Google знала, что может произойти. В прошлом году компания попыталась избежать возможного судебного иска со стороны Министерства юстиции, предложив отделить свой бизнес по проведению рекламных аукционов, который продает и размещает рекламу на сайтах клиентов, от отдела цифровой рекламы Google. Но вместо того, чтобы сделать такой бизнес отдельной компанией, предлагалось перевести подразделение под эгиду материнской компании Alphabet.

Этой и других уступок, которые предложила Google, оказалось недостаточно, чтобы убедить Министерство юстиции в том, что она не занимается антиконкурентной практикой. В иске ведомства содержится просьба к суду заставить Google отказаться от своего рекламного бизнеса.

Следует отметить, что это не первая попытка властей повлиять на рекламный бизнес Google. Министерство юстиции США подало в суд на Google по аналогичным причинам в 2020 году, обвинив компанию в незаконной монополизации рынков поиска и рекламы. В то время агентство обратилось в суд с просьбой «ослабить контроль Google над распространением поиска, чтобы конкуренция и инновации могли закрепиться». Кроме того, в том же 2020 году альянс из 165 интернет-компаний и отраслевых ассоциаций призвал антимонопольные органы ЕС разобраться с Google из-за её антимонопольного поведения. Ещё до того в ЕС хотели разделить бизнес Google на поиск и всё остальное.

Источник: The Verge