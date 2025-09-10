Google снизил цены на генерацию видео с Veo 3 на 50%

Новости ИИ 10.09.2025 comment views icon

Google обновил свой ИИ-генератор видео Veo 3 и снизил цены на 50%.

Veo 3 — это ИИ-модель Google, которая позволяет создавать короткие высококачественные видео на основе текстового описания от пользователя. При этом видео имеет звуковое сопровождение в соответствии с содержанием, хотя ролики ограничиваются продолжительностью в 8 секунд.

Отныне Veo 3 и Veo 3 Fast поддерживают вертикальные форматы и разрешение 1080p. Последняя модель это более быстрая и доступная версия основной, которая создает видео более низкого качества; теперь и в соотношении сторон 9:16, что лучше подходит для отображения на мобильных устройствах и в соцсетях.

Ранее Veo имел ограничение в 720p, хотя его расширение, согласно Neowin, пока доступно только для видео с соотношением сторон 16:9. К тому же, согласно заметке в блоге Google, поддержку вертикального видео можно включить, установив параметр aspectRatio в API-запросах на 9:16, то есть функция изначально предназначена только для разработчиков.

Вместе с обновлениями Google снижает цены на генерацию видео:

  • Veo 3: $0,40/сек (было $0,75/сек)
  • Veo 3 Fast: $0,15/сек (было $0,40/сек)

Google продемонстрировал все обновления в нескольких примерах видео, сгенерированных в новом вертикальном формате Veo 3. Здесь в частности, можно увидеть женщину-скалолаза, которая говорит, что «Veo 3 теперь, примерно, на 50% дешевле и стал качественнее, поэтому беритесь за создание роликов».

Компания представила Veo 3 на конференции разработчиков I/O 2025, как собственный ответ на Sora от OpenAI. Модель предлагает несколько улучшений по сравнению с Veo 2, в частности лучшую физику реального мира, больший реализм, а также возможность преобразовывать изображение в видео и создавать синхронизированный звук.

Veo 3 доступна для 140 стран и регионов. С июля генератор видео Google Veo 3 заработал в Украине. Модель предлагается в подписке Google AI Pro за 909 грн/месяц (версия Veo 3 Fast) или с полным доступом в плане Ultra (полная версия Veo 3).

Источник: Google, Neowin, The Verge

