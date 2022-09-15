Google теперь показывает в Play Store подтверждённые отзывы о приложениях в зависимости от типа устройства

Компания Google начал внедрять новую функцию, которая может значительно упростить оценку приложений в Play Store. Она будет показывать обзоры в зависимости от типа используемого устройства, будь то телефон, планшет/складное устройство, Chromebook, Android Auto или носимое устройство. Изначально эту функцию планировалось запустить в начале 2022 года.

В разделе отзывов в Play Store теперь есть уведомление, что рейтинги «проверены» и пользователю показывают отзывы от людей, использующих тот же тип устройства. Хотя планшеты и складные устройства объединены в одну категорию.

«Рейтинги основаны на недавних отзывах людей из вашего региона, использующих тот же тип устройства, что и вы. Отзывы предоставляются людьми с подтвержденным аккаунтом Google на основе их опыта работы с загруженными ими приложениями» — гласит уведомление в Play Store.

Эта функция может быть полезной для пользователей, так как Android-приложения распространяются на все большее количество форм-факторов. И на разных устройствах приложения могут работать по-разному.

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Также отмечается, что новая функция сортирует отзывы на основании категории устройства пользователя, а не конкретной модели. Хотя в разделе отзывов можно вручную установить фильтр, чтобы видеть только отзывы, оставленные с той же модели устройства, с которого работает пользователь.

Источник: The Verge