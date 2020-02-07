Google тестирует возможность переноса личной коллекции в библиотеку YouTube Music





В 2018 году исполнительный директор Google Т. Джей Фаулер заявил, что компания планирует перенести каталоги, списки воспроизведения и предпочтения подписчиков Google Play Music в сервис YouTube Music. На тот момент сервис YouTube Music был перезапущен как отдельное платное предложение для потоковой передачи музыки, и Фаулер как раз возглавил этот проект. Кстати, с мая 2018 года сервис доступен и в Украине.

И вот, почти через 2 года после этих обещаний, Google разработала внутреннюю бета-версию YouTube Music, которая может добавить хотя бы часть этой долгожданной функциональности. По данным источника, в новой версии добавлена ​​поддержка загружаемой пользователем музыки – это одна из лучших функций Google Play Music. Несмотря на обширные библиотеки потоковых сервисов передачи музыки, возникают ситуации, когда в них нет старых и полюбившихся композиций, которые есть в личной библиотеке пользователя. И теперь пользователи смогут добавить такие композиции в сервис и прослушивать их без необходимости работать с дополнительным музыкальным приложением.

Пока что нет никаких свидетельств того, что внутренняя тестовая версия YouTube Music также включает функции миграцию списков воспроизведения и предпочтений, как было обещано в 2018 году. Добавим, ранее Google планировала перевести подписчиков Play Music в YouTube Music в 2019 году, но этого так и не произошло. Возможно, в 2020 году всё же произойдёт слияние сервисов.

Источник: The Verge