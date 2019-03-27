Google Украина: Украинцы уже могут осуществлять онлайн-покупки через Google Pay в 6500 интернет-магазинах

Украинские пользователи только недавно получили возможность осуществлять покупки онлайн через Google Pay, но благодаря сотрудничеству с украинскими партнерами Wayforpay и Portmone.com, уже почти 6500 онлайн-магазинов подключили такую опцию, сообщила компания Google Украина.

Среди них allo.ua, intertop.ua, yakaboo.ua, karabas.com, goodwine.com.ua, dominos.ua, decathlon.ua. Список партнеров будет постепенно расширяться, уже сейчас над интеграцией Google Pay в свои приложения работают Uklon, Portmone.com и другие.

При этом на сегодняшний день партнерами Google Pay в Украине являются уже 19 банков (полный список доступен по ссылке), а число точек, где можно оплачивать свои покупки через Google Pay, уже превышает 200 тысяч.

Помимо платежных карт, в Google Pay пользователь может хранить и использовать карты лояльности и подарочные карты.

“Google Pay позволяет легко и безопасно оплачивать покупки в магазинах, онлайн и в мобильных приложениях. Клиенту не нужно носить с собой кошелек, и при оплате в магазине нужно всего лишь поднести мобильный телефон к бесконтактному терминалу. Теперь благодаря Google Pay онлайн при оплате в интернет-магазинах не нужно каждый раз заново вводить данные платежной карты, что сокращает время покупки и удобно как для пользователей, так и для онлайн-продавцов”, — отметил Дмитрий Шоломко, директор Google Украина.

Проводя оплату за услуги в Интернете, Google Pay не передает информацию о кредитной карте продавцу, а если пользователь потеряет свой телефон, то его можно удаленно заблокировать с помощью дополнительного пароля или удалить все данные. Кроме того, в таком случае не придется деактивировать свою кредитную карту, потому что ее нет в самом телефоне.

Источник: Google Украина