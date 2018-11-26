В следующем году Google собирается запустить в Украине новый платежный сервис Google.PayOnline

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В компании Google Украина сообщили, что уже в следующем году в Украине могут запустить технологию Google.PayOnline. Об этом рассказал менеджер по продажам Google Украина Андрей Радевич, сообщает издание Liga.net.

Сразу оговорим, что речь о сервисе Pay with Google, который был запущен в США в конце прошлого года.

Он напомнил, что технология Google.PayOnline позволяет в два клика оплачивать товары с сайтов без необходимости ручного ввода данных о карте покупателя и многоступенчатой идентификации с ручным вводом паролей.

«Мы ведем переговоры с потенциальными партнерами, чтобы реализовать такую возможность как можно быстрее», — сообщил Радевич.

Он также сообщил, что, по данным третьих сторон, 65% населения Украины регулярно пользуется интернетом. При этом 69% покупателей уходят с сайта или закрывают мобильное приложение, если процесс покупки слишком сложный.

В третьем квартале 2018 года рост количества поисковых запросов в категории «кредиты и займы» в Украине составил 30% к аналогичному периоду прошлого года, в категории «счета и депозиты» – 20%, отметил Радевич.

Напомним, что ранее генеральный директор Google Украина Дмитрий Шоломко, рассказал, что за год работы Google.Pay в Украине количество оплат через приложение выросло в 90 раз, а Украина вошла в топ-5 наиболее активно использующих приложение стран.

Источник: Liga.net