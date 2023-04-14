Google утверждает, что Chrome для Mac и Android стал до 30% быстрее за последние три месяца

В недавнем сообщении в блоге команда Google Chrome описала несколько способов, с помощью которых она делает Chrome быстрее. Google утверждает, что благодаря улучшениям JavaScript и оптимизации управления памяти браузер стал на 10-30% процентов быстрее на устройствах Mac и Android за последние три месяца.

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Улучшения производительности Chrome были достигнуты за счет ряда оптимизаций, внесенных в базовый код. Эти оптимизации включают улучшения обработки JavaScript и управления использованием памяти. Последние привели к существенному сокращению потребления памяти на платформах Mac и Android. Это означает более плавную работу Chrome на устройствах с ограниченным объемом ОЗУ, таких как старые смартфоны или недорогие компьютеры. Об этом свидетельствуют результаты браузерного бенчмарка Apple Speedometer 2.1.

Набор изменений включает в себя улучшенный синтаксический анализ HTML, улучшенное сжатие указателей, улучшенное кэширование и оптимизацию настроек памяти. Некоторые внутренние изменения касаются и движка Apple WebKit.

В случае Chrome для Android Google заявляет об изменениях, нацеленных на устройства высокого класса с версией браузера, в которой используются флаги компилятора, настроенные на скорость, а не на размер файла. Эти версии Chrome обеспечивают до 30% более высокую производительность в том же тесте на совместимых устройствах.

Впервые запущенный в 2008 году, Google Chrome занимает наибольшую долю рынка браузеров. Согласно данным StatCounter, Chrome лидирует в гонке браузеров с долей 65,74%, за ним следует Apple Safari с долей 18,86%.

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Источники: Phone Arena, Neowin