Google ужесточила правила Play Store в отношении лутбоксов и приложений, ориентированных на детскую аудиторию





Компания Google решила сделать свой магазин Play Store более удобным и комфортным для использования детьми. Однако речь идёт не о косметических изменениях, а об изменении политики для разработчиков. В частности, Google теперь требует, чтобы разработчики игр для Play Store раскрывали информацию о шансах выпадения различных предметов в лутбоксах.

В частности, в раздел правил, описывающий возможность получения платежей, были добавлены новые требования:

«Приложения, предлагающие механизмы для получения случайных виртуальных предметов из покупки (то есть «лутбоксы»), должны чётко раскрывать шансы на получение этих предметов до покупки».

Отметим, Google не единственная компания, озаботившаяся проблемой лутбоксов. Конкурирующая Apple внесла схожие изменения в политику App Store ещё в 2017 году. Кроме того, на эту проблему обратили внимание также регулирующие и законодательные органы ряда стран. Например, Бельгия недавно причислила лутбоксы к разновидности азартных игр, заставив разработчиков либо прекратить предлагать их, либо вывести игры с бельгийского рынка. Китай начал требовать от игровых компаний раскрывать шансы на получение ценных предметов в 2017 году, а в США рассматривается новый законопроект, который может запретить продажу коробок со случайной добычей несовершеннолетним.

Лутбоксы также становились предметом судебных споров. Родители одного из несовершеннолетних игроков в Fortnite в феврале подали в суд на Epic Games, утверждая, что они пострадали от «грабительских» лутбоксов. Немного раньше компания изменила свои политики таким образом, чтобы игроки видели, что они покупают.

Помимо ужесточения правил в отношении лутбоксов, Google внесла и другие изменения в свои политики. Теперь компания требует, чтобы разработчики указывали целевую аудиторию для своих приложений, а приложения, ориентированные на детей (как исключительно на детей, так и вместе со взрослыми), должны следовать семейным политикам Google. Это включает ограничение типов рекламы, которая может появляться в приложениях, добавление предупреждений о безопасности для дополненной реальности, а также раскрытие сведений о том, какую информацию разработчики собирают о детях. Приложения, специально предназначенные для детей, также должны соответствовать более строгим правилам категории «Разработано для семей». В рамках отдельного изменения Google также запретила разработчикам продавать марихуану напрямую через приложения.

Все существующие приложения должны соответствовать новым правилам Google до 1 сентября.

Источник: The Verge