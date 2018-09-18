Google временно вернул «www» и «m» в адресную строку Chrome

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Компания Google пересмотрела своё решение отменить отображение поддоменов «www» и «m» в адресной строке Chrome после многочисленных жалоб со стороны пользователей. Команда разработчиков браузера откатила это нововведение в версии Chrome 69, однако в следующем обновлении поддомен «www» снова исчезнет.

В Google считают, что, убрав в URL «лишние» поддомены «www» и «m», можно сделать адресную строку более опрятной. Противники таких кардинальных изменений утверждают, что таким образом повышается риск фишинговых атак. Специалисты по безопасности аргументируют это тем, что все адреса выглядят одинаково. Другие отмечают, что компания заинтересована в продвижении собственной технологии AMP.

«В Chrome 69 мы внесли изменения, чтобы скрыть поддомены „www“ и „m“ в адресной строке Chrome. После того, как мы получили отзывы пользователей об этих изменениях, мы решили отменить их в Chrome 69 для ПК и Android-устройств», – говорится в блоге Chromium.

Тем не менее, такое решение является временным. Chrome 70 снова будет скрывать «www», но поддомен «m» останется. В Google хотят привлечь общественность к публичному обсуждению стандартизации отображения поддоменов в различных браузерах.

Источник: chromium