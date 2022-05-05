Google выделил грант 1,5 млн долларов для помощи беженцам из Украины

Google анонсировала новый грант для Украины — IT-гигант через свое благотворительное подразделение Google.org выделит 1,5 миллиона долларов США, которые направят организации International Rescue Committee (IRC), а также команде Google.org Fellows, чтобы расширить доступ к информации для пострадавших от войны в Украине.

Обращение от редакции: Нашим защитникам из 115-й бригады, которая сейчас воюет на востоке, нужен пикап. Реквизиты для перевода средств на карту monobank – Полянская Карине Сергеевна, номер карты 5375414101372265. Просим вас принять участие в сборе средств.

Слава Украине!

Средства помогут расширить доступ к критически важной информации для пострадавших от войны в Украине. IRC поддерживает United for Ukraine — новый онлайн-портал для беженцев из Украины, оказывающий им психологическую и юридическую помощь, поддержку в размещении и работе. В течение следующих шести месяцев команда Google.org Fellowship, состоящая из 13+ сотрудников Google, будут работать вместе с IRC на волонтерских началах, чтобы помочь в создании United for Ukraine и распространить программу Signpost Глобальная гуманитарная технологическая программа, действующая в 15 странах и помогающая беженцам находить возможности для удовлетворения своих неотложных потребностей. по всему миру.

Платформу запустила некоммерческая организация United for Ukraine, основанная в феврале 2022 года двумя украинскими друзьями — Ольгой Хамама, генеральным директором платформы венчурного развития Planet FC, и Ниной Левчук, работающей в Google. Проект поддерживает украинских беженцев через сеть из более чем 400 экспертов по праву и психологической поддержке из более чем 30 стран.

По оценкам Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, уже более 5 миллионов беженцев вынужденно выехали из Украины в соседние страны, еще 13 миллионов проживают на территории Украины и нуждаются в жизненно необходимой помощи.

Общий вклад от Google.org и сотрудников Google уже превышает 45 миллионов долларов в виде финансирования и поддержки для оказания помощи пострадавшим от войны в Украине. По недавним инициативам можно вспомнить грант в размере $5 млн для поддержки украинских стартапов и бесплатные онлайн-курсы по маркетингу для украинцев, переехавших в Польшу.

Также Google помогает Украине своими продуктами и инструментами по нескольким направлениям: