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Google выделил грант 1,5 млн долларов для помощи беженцам из Украины

Google выделил грант 1,5 млн долларов для помощи беженцам из Украины

Google анонсировала новый грант для Украины — IT-гигант через свое благотворительное подразделение Google.org выделит 1,5 миллиона долларов США, которые направят организации International Rescue Committee (IRC), а также команде Google.org Fellows, чтобы расширить доступ к информации для пострадавших от войны в Украине.

Обращение от редакции: Нашим защитникам из 115-й бригады, которая сейчас воюет на востоке, нужен пикап. Реквизиты для перевода средств на карту monobank – Полянская Карине Сергеевна, номер карты 5375414101372265. Просим вас принять участие в сборе средств.
Слава Украине!

Средства помогут расширить доступ к критически важной информации для пострадавших от войны в Украине. IRC поддерживает United for Ukraine  — новый онлайн-портал для беженцев из Украины, оказывающий им психологическую и юридическую помощь, поддержку в размещении и работе. В течение следующих шести месяцев команда  Google.org Fellowship, состоящая из 13+ сотрудников Google, будут работать вместе с IRC на волонтерских началах, чтобы помочь в создании United for Ukraine и распространить программу Signpost Google выделил грант 1,5 млн долларов для помощи беженцам из УкраиныGoogle выделил грант 1,5 млн долларов для помощи беженцам из УкраиныГлобальная гуманитарная технологическая программа, действующая в 15 странах и помогающая беженцам находить возможности для удовлетворения своих неотложных потребностей. по всему миру.

 

Google выделил грант 1,5 млн долларов для помощи беженцам из Украины

Платформу запустила некоммерческая организация United for Ukraine, основанная в феврале 2022 года двумя украинскими друзьями — Ольгой Хамама, генеральным директором платформы венчурного развития Planet FC, и Ниной Левчук, работающей в Google. Проект поддерживает украинских беженцев через сеть из более чем 400 экспертов по праву и психологической поддержке из более чем 30 стран.

По оценкам Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, уже более 5 миллионов беженцев вынужденно выехали из Украины в соседние страны, еще 13 миллионов проживают на территории Украины и нуждаются в жизненно необходимой помощи.

Общий вклад от Google.org и сотрудников Google уже превышает 45 миллионов долларов в виде финансирования и поддержки для оказания помощи пострадавшим от войны в Украине. По недавним инициативам можно вспомнить грант в размере $5 млн для поддержки украинских стартапов и бесплатные онлайн-курсы по маркетингу для украинцев, переехавших в Польшу.

Также Google помогает Украине своими продуктами и инструментами по нескольким направлениям:

  • Обеспечивает мгновенные уведомления о воздушных налетах на мобильные телефоны Android в находящихся под угрозой зонах, а также размещение информации о приютах и ​​пунктах помощи в Поиске и на картах.
  • Предоставляет защиту от кибератак людей в регионе. Project Shield, бесплатный сервис Google для защиты от DDoS-атак, уже защищает более 200 украинских новостных, правительственных и гуманитарных веб-сайтов. Кроме того, группа Google Threat Analysis Group (TAG) внимательно следит за активностью в сфере кибербезопасности в Восточной Европе, предоставляя регулярные обновления и обмениваясь информацией, чтобы помочь другим выявлять кибератаки и реагировать на них.
  • Во всем мире Google повышает надежные новостные источники в ответ на поисковые запросы о войне, а также прекращает распространение вредного содержания и дезинформации. С начала войны YouTube удалил более 8 000 каналов и 60 000 видео за дезинформацию, враждебные высказывания или насилие, связанные с войной в Украине.

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