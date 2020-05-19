Samsung представила 50-мегапиксельный фотосенсор ISOCELL GN1 для смартфонов с самым быстрым автофокусом и большими «пикселями»





Семейство фотосенсоров Samsung ISOCELL для камер смартфонов пополнилось очередной новинкой — моделью под названием ISOCELL GN1 оптического формата 1/1,31″. Ключевых особенностей у нее две: первая — более крупные «пиксели» размером 1,2 мкм; вторая — это первый сенсор Samsung, поддерживающий одновременно технологии Dual Pixel и Tetracell.

Благодаря относительно большему размеру светочувствительной ячейки Samsung ISOCELL GN1, как утверждается, выводит мобильные камеры на новый уровень, сочетая более высокую светочувствительность для снимков при слабом освещении и быстрый автофокус на уровне зеркальных камер для динамичных сцен.

1,2 мкм — это размер ячейки, использующийся в традиционных фотосенсорах для камер смартфонов, тогда как последний год на рынке четко прослеживается тенденция к стремительному наращиванию разрешающей способности и сокращению физических размеров отдельных ячеек (да, гонка мегапикселей). Если говорить о Samsung, можно вспомнить, что переход с этапа 64 Мп на 108 Мп занял всего полгода — именно сенсор такого разрешения (второго поколения) используется в актуальном флагмане Galaxy S20 Ultra. Кроме того, если верить последним слухам, к середине года Samsung перейдет на следующий этап с выпуском дюймового высокоразрешающего сенсора следующего поколения разрешением 150 Мп. Также мы слышали об амбициозных планах Samsung создать 600-мегапиксельную матрицу.

Возвращаясь к теме новости, Samsung ISOCELL GN1 представляется прямым конкурентом новому сенсору Sony IMX689 (Oppo Find X2 Pro), который характеризуется разрешением 48 Мп и размером ячейки 1,22 мкм. По умолчанию сенсор Samsung будет захватывать фотографии разрешением 12,5 Мп, объединяя сигнал четырех соседних пикселей (уже хорошо знакомая нам технология Tetracell).

Dual Pixel — еще одна видная особенность нового сенсора. Как известно, у новейшего флагмана Galaxy S20 Ultra со 108-мегапиксельной камерой без Dual Pixel были проблемы с фокусировкой — после жалоб журналистов и пользователей компания выпустила несколько обновлений прошивки для улучшения работы камеры. По словам Samsung, новый сенсор ISOCELL GN1 имеет самую быструю на рынке систему фазового автофокуса. Технология Dual Pixel размещает два фотодиода рядом друг с другом в одном пикселе, который может принимать свет под разными углами для определения фазы. Благодаря этому сенсор способен мгновенно обнаруживать и фокусироваться на желаемом неподвижном или движущемся объекте из любого угла, даже в условиях низкой освещенности. Samsung также предоставляет программный алгоритм, который получает световую информацию от каждого фотодиода для получения изображений высокого разрешения, сопоставимых с 100 Мп.

Samsung ISOCELL GN1 также поддерживает технологию Smart-ISO для автоматического подбора «правильного» значения светочувствительности в зависимости от окружения, электронную стабилизацию и поддерживает запись видео до 8K с частотой 30 кадров в секунду.

Samsung уже приступила к серийному производству ISOCELL GN1, так что долго ждать появления первых смартфонов с ним, вероятно, не придется.

Источник: Samsung