Google закроет почтовый сервис Inbox в марте 2019 года

На этой неделе компания Google объявила о своем отказе от очередной разработки. Речь о почтовом сервисе Inbox, запущенном компанией в далеком 2014 году.

С учетом того, что с выпуском недавнего апрельского обновления Gmail некоторые ключевые функции Inbox, такие как откладывание входящих писем, «умный» ввод Smart Compose и функция напоминания о письмах Nudge, перекочевали в основной почтовый продукт поискового гиганта. В то же время само экспериментальное приложение, которое создатели амбициозно преподносили как «больше, чем почта», уже давно не получало никаких существенных обновлений, подобный исход был вполне ожидаем.

С другой стороны, в отличие от многих других разработок Google, приложение Inbox пользовалось немалой популярностью. Только на Android его загрузили более 10 млн раз. Также у Inbox есть веб-версия и версия для iOS.

Как бы там ни было, Google решила, что у Inbox больше нет будущего. В официальном заявлении сказано, что Inbox был отличным местом для экспериментов, которые в итоге привели к созданию множества полезных функций для основного почтового продукта Gmail, на дальнейшем улучшении которого теперь планируют сфокусироваться разработчики.

Сервис Inbox прекратит работу в конце марта 2019 года, более точная дата пока не называется.

Источник: Google