На этой неделе Google Project Fi заработает на большем числе Android-смартфонов и даже на iPhone

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Еще в 2015 году Google пополнила ряды виртуальных операторов мобильной связи с проектом Project Fi. О нем мы писали не раз, в последний раз – в начале месяца, когда поисковый гигант сообщил об интеграции в него клиента VPN для обеспечения полной конфиденциальности. То есть, проект развивается, причем достаточно активно.

Если верить последнему сообщению, намечается существенное расширение сервиса. Речь о расширении перечня устройств, поддерживающих карты Project Fi.

Сейчас в списке совместимых устройств числится пара-тройка смартфонов (Pixel 3, 3XL, 2, 2XL, LG G7, LG V35, Moto G6 и Moto X4). Но уже очень скоро работать с картами Project Fi научатся не только последние флагманские Android-модели Samsung, LG, Motorola и OnePlus, но даже и Apple iPhone.

Оригинальная публикация BGR указывала, что Project Fi начнет поддерживаться большим числом смартфонов уже завтра. Кстати, сообщение было удалено практически сразу после публикации, что явно намекает на достоверность данных.

Также сообщается, что Google хочет переименовать сервис Project Fi в просто Fi.

Остается добавить, что Google Project Fi, использующий сети американских операторов Sprint и T-Mobile наряду с покрытием Wi-Fi для представления услуг связи и мобильного интернета, работает даже в Украине, но только в роуминге, так что тарифы, мягко говоря, не очень. Возможно, когда-нибудь в будущем Google сможет договориться с украинскими операторами касательно использования их сетей и мы увидим вполне приемлемые тарифы для нашего региона, хотя сейчас такой вариант кажется крайне маловероятным.

Источник: droid-life